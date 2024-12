Instituti Universitar për Tomografinë e Emisionit Pozitron (PET) është i vetmi i këtij lloji në Maqedoni dhe në rajon. Është ndërtuar në vitin 2015 dhe është i pajisur sipas standardeve më moderne. Qendra ka një departament për prodhimin e radioizotopeve, me prejardhje nga ciklotronet dhe sintezën e radiofarmaceutikëve, si dhe departamentin e diagnostikimit, ku kryhet skanimi PET/CT. Ai ka staf nga një ekip i arsimuar në qendrat më të mira të PET/CT në botë. Duke qenë se është unik në rajon, frekuenca e pacientëve është shumë e lartë në baza mujore.

Pesë muaj më parë, kur erdha në këtë pozicion, lista e pritjes ishte shumë e gjatë. Kemi bërë ndryshime në mënyrën e referimit të pacientëve përmes sistemit “Termi im”. Deri më tani ka ekzistuar vetëm një shabllon për dërgimin e pacientëve, por ne kemi bërë më shumë shabllone që janë me diagnozë. Kështu, çdo pacient ka shansin për të zënë vend në sistemin “Termi im”, thotë në intervistë për “Republikën” Dc. Dr. Nevena Manevska, specialiste e mjekësisë nukleare, drejtoreshë e UI PET.

Me të biseduam për procedurën, si kryhet, nëse është e dëmshme, në cilët pacientë duhet të bëhet skanimi dhe cila është e ardhmja e tomografisë me emetim pozitron.

Çfarë është skanimi PET/CT? A është e dëmshme? Çfarë mbulon dhe si bëhet?

MANEVSKA: Një skanim PET/CT ose tomografi me emetim pozitron është një procedurë diagnostike jo-invazive e mjekësisë bërthamore. Ai përfshin një skanim të plotë të trupit të pacientit pas administrimit intravenoz të një radiofarmaceutike. Në vendin tonë përdoret vetëm fluorodeoksiglukoza (FDG) e etiketuar me izotopin fluor 18 (18F). Karakteristike është se është bllokuar në qelizë sipas parimit të bllokimit metabolik në qelizat që kanë metabolizëm të rritur të glukozës. Qelizat malinje përbëjnë përqindjen më të madhe të qelizave të tilla, të cilat janë treguesi më i madh për dërgimin e pacientëve në PET/CT-skanim. Nuk do të thosha se është e dëmshme, sepse metoda është jo invazive, mund të aplikohet për këdo.

Cilat janë përfitimet e një skanimi PET? Çfarë informacioni i jep mjekut që analizat e tjera nuk mund t’i japin?

MANEVSKA: Gama për skanimin PET/CT është e gjerë. Ne do të fillonim me diagnostikimin, kur duhet të diagnostikohet një lezion specifik tumoral që metodat e tjera imazherike mund të mos jenë në gjendje të diagnostikojnë. Më pas, kur duhet të vlerësohet stadi i sëmundjes, ristadifikimi i sëmundjes te pacientët që kanë marrë tashmë kimioterapi ose terapi rrezatimi, atëherë kur duhet të planifikohet radioterapia, të kufizohet saktësisht vendi i lokalizimit të tumorit. indeve për të marrë dozën, duke kursyer indin e shëndetshëm, përreth dhe gjithashtu kur një lezion specifik tumoral duhet të bëhet biopsi. Nëse ka lezione të shumta tumorale, ky skanim mund të na tregojë lezionin më të përshtatshëm për t’u drejtuar nën PET/CT për biopsi. Një skanim PET/CT kryhet kur është e nevojshme të përcaktohet nëse ka një përsëritje të sëmundjes në pacientët që kanë shënues tumoralë të rritur ose disa lezione të tjera në metoda të tjera radiografike (tomografi e kompjuterizuar ose rezonancë magnetike), për t’u dërguar përsëri për një Skanimi PET/CT për të parë se në çfarë stadi është sëmundja, pra nëse ka një rikthim të sëmundjes.

Mbi 80 për qind e pacientëve tanë janë pacientë onkologjikë dhe hematologjikë. Por sigurisht, skanimi PET/CT nuk aplikohet vetëm për lezionet tumorale malinje. Ai gjen aplikim të gjerë edhe në fusha të tjera. Për shembull, te pacientët që vijnë nga Klinika Infektive, që vuajnë nga një ethe me origjinë të panjohur, ku duhet gjetur fokusi që shkakton atë temperaturë. Përdoret edhe në sëmundjet neurologjike, përkatësisht te pacientët me sëmundje neurodegjenerative, si dhe pacientët që vuajnë nga epilepsia, më pas te pacientët kardiologjikë ku skanimi PET/CT duhet të “kapë” një fokus infektiv etj.

Një skanim PET/CT mund të kryhet edhe para një ndërhyrjeje kirurgjikale nëse kirurgët kërkojnë një përgjigje në pyetjen nëse pacienti mund të operohet apo duhet të referohet fillimisht në onkologji për të marrë terapi. Pra PET/CT do të thotë se mund të përdoret para ndërhyrjes kirurgjikale, para aplikimit të terapisë për të parë fazën e sëmundjes, ku sëmundja është përhapur në të gjithë trupin, pas marrjes së terapisë, nëse ka përgjigje ndaj terapisë, nëse për ta ndaluar atë dhe për të aplikuar një procedurë tjetër terapeutike.

Dc. Dr. Nevena Manevska

A duhet të ndjekin pacientët disa udhëzime përpara skanimit? A ka ndonjë protokoll të veçantë përpara skanimit?

MANEVSKA: Përgatitja e pacientëve para PET/CT skanimit është shumë e rëndësishme, sidomos në nivelin e glicemisë, sepse po punohet me një radiofarmaceutikë, e cila është fluorodeoksiglukoza, pra gjuan qelizat me metabolizëm të shtuar të glukozës, dhe glicemia duhet të jetë në nivelin optimal. kufizimet për të qenë në gjendje për të kryer skanimin PET/CT. Kjo do të thotë që pacienti nuk duhet të hajë ose pijë për të paktën 4 deri në 6 orë para skanimit, lejohet vetëm uji dhe protokolli është veçanërisht i rëndësishëm për pacientët që vuajnë nga diabeti. Ata kanë një protokoll të veçantë kur lejohen të marrin terapinë me insulinë ose tabletë përpara se të kryejnë skanimin PET/CT. Udhëzimet për përgatitjen e pacientit mund të gjenden në faqen tonë të internetit.

Sa pesë-skanime mund të bëhen? A ka ndonjë kufizim për moshën, gjininë, sëmundjen?

MANEVSKA: Nuk ka kufizim në gjini dhe moshë, PET/CT mund të bëhet edhe te fëmijët. Protokolli për të gjithë pacientët është që pas një sasie intravenoze, kërkohet pushim në pozicionin shtrirë për 1 orë dhe më pas referohen në një aparat fotografik PET/CT. Fëmija duhet të bashkëpunojë, të jetë i qetë gjatë aplikimit dhe pas vetë aplikimit, si dhe gjatë skanimit. Nëse fëmija nuk mund të jetë i qetë, atëherë zbatohet një protokoll qetësimi për ta bërë ekzaminimin të suksesshëm.

Nëse mjeku specialist dyshon se pacienti nuk i përgjigjet terapisë, nëse ka rritje të tumor markerëve, ai mund të dërgohet për PET/CT më herët, por jo më herët se dy ose tre muaj. Pra, duhet të ketë të paktën një pushim dy-tre muaj midis dy fidaneve. Një pacient mund të referohet për një skanim PET/CT vetëm me një mendim pajtues nga tre specialistë mjekësorë të cilët bien dakord se duhet kryer një skanim PET/CT.

Sa është frekuenca e pacientëve në UI PET Shkup, duke qenë se ju jeni i vetmi institut i këtij lloji në rajon dhe pranoni pacientë nga jashtë Maqedonisë?

MANEVSKA: Duke qenë se është i vetmi institut i këtij lloji në vend dhe në rajon, frekuenca është shumë e lartë në baza mujore, 5 muaj më parë lista e pritjes ishte vërtet e gjatë. Kemi bërë ndryshime në mënyrën e referimit të pacientëve përmes sistemit “Termi im”. Deri më tani ekzistonte vetëm një shabllon për dërgimin e pacientëve, por ne kemi krijuar disa shabllone që janë me diagnozë në mënyrë që të gjithë punonjësit administrativë me të cilët punojmë të mund të planifikojnë pacientët. Ne çdo muaj kërkojmë nga ata një numër se sa pacientë janë në pritje të kancerit të gjirit, mushkërive, limfomave hematologjike dhe sipas atij numri hapim termine. Pra, termat janë në shënjestër, sipas modelit. Kështu, çdo pacient ka një shans për të marrë një vend në sistemin e takimit tim. Kështu u optimizua mënyra e dërgimit të pacientëve në bashkëpunim më së shumti me Klinikën e Onkologjisë dhe Klinikën e Hematologjisë. Ndryshimet janë pritur pozitivisht. Është rritur edhe numri i rishikimeve mujore. Tani punojmë nga e hëna në të premte, përpara se të punonim katër ditë pune. Tani numri është rritur me 60 pacientë në muaj. Duke qenë se tetori ishte muaji i sensibilizimit për luftën kundër kancerit të gjirit, për herë të parë ishte edhe festë, ndaj në datat 11 dhe 23 tetor hapëm datat ekskluzivisht për kancerin e gjirit. Ne ia dolëm të reduktojmë listën e pritjes me 30 deri në 40 për qind në tetor. Nëse zakonisht ka 200 rishikime në një muaj, në tetor kemi pasur 100 vlerësime të tjera pikërisht sepse kemi hapur takime shtesë. Çdo vit, numri i ekzaminimeve PET/CT është rreth 2,200, ne do të bëjmë përpjekje në vitin 2025 për të arritur objektivin e 2,500 ekzaminimeve me vetëm një aparat PET/CT. Kemi staf mjaft të trajnuar dhe nëse arrijmë të pajisemi me një aparat tjetër, numri mund të arrijë në 4500-5000 shikime në vit.

Cila është e ardhmja e tomografisë me emetim pozitron?

MANEVSKA: Të ardhmen e shoh në mundësi më të mëdha ku do të gjendet përdorimi i këtij radiofarmaceutik që ne përdorim (FDG), jo vetëm te pacientët onkologjikë dhe hematologjikë. Ne duam të rrisim frekuencën tek pacientët neurologjikë që vuajnë nga demenca dhe të fillojmë në pacientët kardiak. Përveç FDG, ne do të dëshironim të prezantonim edhe radiofarmaceutikë të rinj, si 18F-PSMA. Aktualisht po punohet për validimin e kësaj metode për zbulimin e lezioneve tumorale nga kanceri i prostatës dhe shpresoj që në vitin 2025 të fillojmë me këtë lloj diagnostikimi për herë të parë në vendin tonë. E shoh të ardhmen jo vetëm në diagnostikimin e lezioneve tumorale, por edhe në trajtimin me radionuklide. Terapia me radionuklide është zhvilluar dhe po merr vrull në trajtimin e pacientëve me kancer. Është një terapi e synuar, veçanërisht për një kancer të veçantë. Kjo do të thotë se ka izotope dhe radiofarmaceutikë që do të veprojnë në atë ind tumori për ta shkatërruar atë. Shpresoj që të fillojmë me këtë lloj terapie, me lutetium 177 për trajtimin e kancerit të prostatës dhe tumoreve neuroendokrine.

Intervistoi: Alesandra M. Bundalevska

Foto dhe video: Aleksandar Ivanovski