Turizmi shëndetësor mund të zhvillohet në Maqedoni dhe ai ekziston tani. Në rajon jemi më të lirët dhe të njëjtën cilësi ofrojmë edhe në kirurgjinë estetike. “Shpesh i korrigjoj pacientët që kanë bërë operacione në Turqi dhe kanë paguar shumë para dhe ankohen se mjeku nuk i ka parë as”, thotë doktor Igor Peev, bashkëpunëtor i lartë kërkimor, specialist i kirurgjisë plastike dhe rikonstruktive në Klinikën Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rikonstruktive.

A munden kirurgët estetikë maqedonas të konkurrojnë me botën, çfarë ndërhyrjesh dhe çfarë stafi ka në Klinikë, a janë çmimet konkurruese dhe nëse e ardhmja qëndron në një Klinikë të veçantë për Kirurgji Estetike Këto janë pyetjet që diskutuam me Dr.

Interesi për mjekësinë estetike është vazhdimisht në rritje dhe rritje, dhe kjo reflektohet në numrin e mbushësve dhe botoksit të përdorur. Fatkeqësisht, tendencat sociale po i detyrojnë të rinjtë, madje edhe të miturit, të vijnë dhe të kërkojnë shërbime nga ne. Unë i refuzoj, por vajzat vijnë shpesh para diplomimit, duke dashur të bëjnë korrigjime. Ai infeksioni me estetikë, për t’u dukur bukur apo tani goditja e ‘syve të dhelprës’ apo e buzëve të ngritura është fatkeqësisht në ‘tiktok’ ose ‘instagram’, është një valë, si një epidemi e të njëjtave kërkesa, thotë doktor Peev.

Dr. Peev: Jemi shumë aktual, gjithçka që bëhet në botë bëhet edhe këtu / Foto: Aleksandr Ivanovski

Në një intervistë për “Republika”, doktor Peev shpjegon dallimin mes kirurgjisë plastike dhe rikonstruktive dhe thotë se një operacion që do të mbahet mend gjatë gjithë jetës është rindërtimi i gjirit duke përdorur indin dhjamor. Operacioni u krye 10 vite më parë dhe ai ishte kirurgu i parë plastik që e bëri atë. Indi dhjamor u mor nga barku i pacientit dhe u lidh mikrokirurgjikisht me enët e gjakut në vend të gjirit. Operacioni zgjati 15 orë.

Si është stafi në Klinikën e Kirurgjisë Plastike dhe Rikonstruktive? A mund të konkurrojmë me botën?

DR PEEV: Në Klinikën tonë për Kirurgji Plastike dhe Rikonstruktive, ku punoj prej 20 vitesh, stafi është vazhdimisht në rritje. Në fillim ishim tetë mjekë, tani janë 15 e më shumë në specializime shtesë. Interesi për t’u specializuar në këtë degë mjekësore është i madh. Fatmirësisht kemi mjekë të rinj që kanë qenë me rezidencë në vende ku kirurgjia estetike është në nivel të lartë, si Turqia. Kam qenë tre muaj aty dhe kemi sjellë metoda që janë aktuale në botë dhe tani po përdoren edhe këtu. Aktualisht kemi dy pacientë nga një vend tjetër. Së fundmi ata i janë nënshtruar një operacioni, për ndërhyrje për të cilat njerëzit paguajnë shumë para në Turqi apo në ndonjë vend tjetër. Jemi shumë aktualë, gjithçka që bëhet në botë bëhet edhe këtu. Si në teknikën kirurgjikale ashtu edhe në teknikën instrumentale. Ne kemi një makinë të re liposuction që e kemi marrë dy muaj më parë. Është një pajisje moderne, që nuk gjendet në spitale të tjera. Stafi është i ri, premtues dhe plot ide. Kemi mungesë të dhomave të spitalit, stafit mjekësor të nivelit të mesëm dhe sallave të operacionit. Kemi vetëm dy salla operacioni.

A qëndron e ardhmja në një klinikë të veçantë, të pavarur, të kirurgjisë estetike? Atëherë shteti mund të zhvillojë turizmin shëndetësor.

DR PEEV: Aktualisht, Klinika jonë quhet Klinika Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rikonstruktive. Mendoj se duhet të ketë ose një shtim të atij emri me kirurgji estetike ose një Klinikë të re që do të ishte mjekësi estetike që do të përfshinte kirurgjinë estetike dhe zonën estetike jokirurgjikale që përfshin mbushës, botox, por edhe lazer, dritë infra të kuqe, ka një mori makinerish të llojeve të ndryshme me bazë energjie që shtrëngojnë lëkurën, stimulojnë dhe stimulojnë sinkronizimin e lëkurës…

A do të na lejosh të plakemi?

DR PEEV: E patë Mig Jager në Oskar, si duket ai në moshën 82-vjeçare? Ajo duket e madhe!

A mund të flasim më pas për zhvillimin e turizmit shëndetësor në vend?

DR PEEV: Patjetër. Ai ekziston ende tani. Turizmi shëndetësor në vendin tonë, kryesisht për shkak të çmimeve më të lira, është një opsion shumë i realizueshëm. Shumë nga vendi ynë dhe rajoni shkojnë në Turqi, ku kanë zhvilluar në kohën e duhur këtë lloj turizmi dhe janë shumë të suksesshëm në atë histori. Në zonë jemi më të lirët dhe ofrojmë të njëjtën cilësi. Shpesh i korrigjoj pacientët që kanë bërë operacion në Turqi dhe kanë paguar shumë para dhe ankohen se as doktori nuk i ka parë dhe pacientja, siç thotë ajo, ‘thjesht i ka harxhuar paratë’. Për të mos përmendur njerëzit që rrjedhin gjak në dhomat e hoteleve dhe askush nuk e di se çfarë po ndodh. Aty po ndodh sepse edhe atje ka dalë jashtë kontrollit, abuzohet me aktivitetin dhe shpeshherë ka tejkalim të operacioneve në një akt. Dikush do të vijë dhe do të bëjë të heqë prapanicën, liposuksionin, shtrëngimin, hundën, liftimin e fytyrës… Do paguajnë, por në fund të fundit nuk është e sigurt. Çdo operacion mbart njëfarë rreziku. Kumulativisht, ky rrezik rritet nëse rritet numri i ndërhyrjeve në të njëjtin akt.

Cila është gjëja më e shtrenjtë për të bërë në Klinikën e Kirurgjisë Plastike dhe Rikonstruktive?

DR PEEV: Aktualisht, ndër ndërhyrjet tona më të njohura janë ngritja e gjirit me implante, liftingu i fytyrës, barku dhe liposuksioni.

Sa kirurgë estetikë dhe plastikë ka në Maqedoni? Pse të gjithë duan të punojnë në Shkup?

DR PEEV: Së bashku me banorët, numri varion nga 50 deri në 60. Përveç në Shkup, janë tre në Shtip, një ose dy në Ohër, nëse nuk gaboj, Kumanovë, Tetovë, por fatkeqësisht ka ardhur në kryeqytet.

Dr. Peev: Në klinikën tonë kryejmë edhe liposuksion, ngritje braziliane të vitheve, liposkulptura / Foto: Aleksandar Ivanovski

Cila është e ardhmja e kirurgjisë plastike?

DR PEEV: E ardhmja, për mendimin tim, është në mjekësinë rigjeneruese për sa i përket marrjes së qelizave staminale me liposuksion nga indi dhjamor, sepse numri i qelizave staminale në indin dhjamor është më i madhi. Ato përdoren gjithashtu si teknika injeksioni për t’u aplikuar në lëkurë. Kam përmendur edhe pajisjet e mëparshme të bazuara në energji – lazer, ultratinguj, drita infra të kuqe – ideja e të cilave është të stimulohet rikrijimi i kolagjenit, por përmes mekanizmave të tjerë.

Së fundmi ZEM, Shoqata e Kirurgëve Plastikë, Rikonstruktivë dhe Estetikë të Maqedonisë MAPREKS dhe Shoqata e Dermatovenerologëve të Maqedonisë kanë dorëzuar kërkesë për ndryshime në Ligjin për Shëndetin Publik, për të ditur saktësisht se kush mund të bëjë ndërhyrje estetike. Dr Peev thotë se iniciativa është dorëzuar para së gjithash për hir të sigurisë së pacientit.

Lidhur me komplikacionet më të shpeshta që hasin pacientët që trajtoheshin në institucione jo-mjekësore dhe persona joprofesionistë, doktor Peev thotë:

Një nga rastet më të vështira që ka pasur doktor Peev është ishemia e hundës tek një vajzë e re, e cila ka ndodhur për shkak të aplikimit të fillerit në regjionin e hundës, i cili ka çuar në mbylljen e enës së gjakut që ushqen hundën dhe në shfaqjen e një pllake nekrotike, që do të thotë ind ishemik me pamje infeksioni, me skuqje, nxirje dhe në terma të thellë apo të trajtuar në mënyrë popullore.

Si janë sallonet e bukurisë, sallonet e kozmetikës, manikyrët, pedikyrët, “mjeshtrat” në injektimin e fillerëve dhe botoksit?

Por ajo që ofrohet në sallone nuk është gjithmonë e cilësisë së provuar.

Në Serbinë fqinje, ka pasur gjithashtu një goditje të madhe ndaj aplikimit të paligjshëm të mbushësve, dhe kjo bie në kuadër të luftës kundër shakave.

A keni pasur reagime pozitive nga Ministria e Shëndetësisë?

DR PEEV: Reagimet pozitive erdhën nga zëvendësministri i Shëndetësisë Jovica Andonovski, i cili ishte i pranishëm në Simpoziumin tonë për Mjekësi Estetike, të cilin e organizuam për herë të gjashtë. Ai na tha se e mbështesin nismën në parim, sepse rregullorja që barazon aplikimin e botox-it dhe fillerëve me metodat e tatuazheve dhe piercing-ut është një pamje vërtet e vjetëruar e gjërave dhe se ligji është mjaft i paqartë, konfuz dhe nuk përputhet fare me situatën reale, aktuale. Gjërat ndryshojnë dhe të gjitha aktet ligjore duhet të përditësohen.

Intervistuar nga: Alexandra M. Bundalevska

foto dhe video: Aleksandar Ivanovski

redaktimi: Aleksandar Arsovski