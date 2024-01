“Ne po planifikojmë të lançojmë një veçori të re të krijuar për të ndihmuar në mbrojtjen e adoleshentëve nga shikimi i imazheve të padëshiruara dhe potencialisht të papërshtatshme në mesazhet e tyre nga njerëzit me të cilët janë tashmë të lidhur dhe për t’i dekurajuar ata të dërgojnë këto vetë llojet e imazheve. Do të funksionojë gjithashtu në bisedat e koduara”, tha kompania në një postim.

Është sugjerimi i parë që Meta ka dhënë se si synon t’i përgjigjet kritikave që planet për të koduar mesazhet direkte në Facebook Messenger dhe Instagram mund të rrezikojnë fëmijët dhe të rinjtë.

Përshkrimi i gjerë i funksionit të synuar është i ngjashëm me një cilësim të quajtur “siguria e komunikimit” i prezantuar nga Apple në 2023, i cili fotot dhe videot nudo të dërguara në pajisjet e fëmijëve i mbulon automatikisht, por i ofron mundësinë për t’i parë ato ose për të kontaktuar një të rritur të besuar. Lëvizja erdhi pasi Meta përballet me një padi në New Mexico për dështimin për të mbrojtur fëmijët në platformat e saj. Të mërkurën, Mark Zuckerberg, shefi ekzekutiv i Metës, do të dalë para Kongresit Amerikan me një numër drejtuesish të tjerë të mediave sociale për sigurinë e fëmijëve.