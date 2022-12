Maqedoni

Wizz Air anulon disa linja nga Maqedonia drejt katër qyteteve evropiane

Linja ajrore me kosto të ulët “Wizzair” do të ndërpresë fluturimet nga Shkupi dhe Ohri drejt katër qyteteve evropiane, njoftoi exyuaviation.com. Linja ajrore me kosto të ulët do të ndalojë operimet nga baza e saj në Shkup në Turku, Torino dhe Billund. Prandaj, Maqedonia nuk do të ketë...