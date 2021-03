Lajmet për ndarjen e Alex dhe Jennifer Lopez u përhapën në të gjithë botën, pasi ato pritej të organizonin dasmën e cila u vonua nga pandemia. Pas lajmeve pëe një tradhti nga ana e Alex gjërat nuk po ecnin dhe aq mirë deri sa një ditë doli lajmi io një ndarjeje.

Pavarësisht se këto lajme vinin nga burime të sigurta ato u mohuan nag Alex por duket se diçka të vërtetë në to kishte. Një bruim thotë:

“Ata janë shumë të lumtur, megjithatë Jennifer vazhdon të ketë probleme me besimin. Ata janë shumë larg planifikimit të një dasmë tjetër, por vazhdojnë të jenë të fejuar. Edhe pse Jennifer ka qenë me xhirime, ajo ka pasur mundësinë që të kalojë kohë edhe me Alex. Ka qenë diçka shumë e mirë që ata kanë pasur mundësinë të kalojnë kohë me njëri-tjetrin. Jennifer ishte shumë pranë dhënies fund të marrëdhënies, por është shumë e lumtur që janë ende bashkë”, kanë thënë burimet.

Paparacit këto ditë kanë fotografuar Alex dhe Jennifer duke konfirmuar lajmin se ato janë ende bashkë pavarësisht problemeve.

Fundja ku ka marrëdhënie pa diskutime dhe problem të vogla?!