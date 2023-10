Komisioni Rregullativ për Shërbimet e Energjisë dhe Ujit ka miratuar një vendim që ulë çmimet me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 1,95% krahasuar me vendimin e datës 2 tetor 2023

Nga data 6 tetor 2023, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzin motorik EUROSUPER BS – 95 83,50 (den/litër)

Benzin motorik EUROSUPER BS – 98 85,50 (dena/litër)

Karburanti dizel EURODIESEL BS (D-E V) 86.00 (denarë/litër)

Naftë Extra Light 1 (EL-1) 85.00 (denarë/litër)

Karburanti M-1 NS 46,976 (denarë/kilogram)

Çmimi me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 ulet për 2,50 den/litër, ndërsa benzina EUROSUPER BS-98 me pakicë për 3,00 den/litër.

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS është ulur për 1.681 den/kg dhe tani do të arrijë në 46.979 den/kg.

Çmimet me pakicë të vajit EURODIESEL (D-E V) dhe vajit ekstra të lehtë shtëpiake (EL-1) nuk ndryshojnë.

Çmimet referencë të derivateve të naftës në tregun botëror në krahasim me llogaritjen e mëparshme tregojnë rënie mesatarisht: për benzinën me 6,215%, për naftën me 1,205%, për vajin ekstra të lehtë ka rënie për 1,350% dhe për karburantin rënie. është për 4,990%.

Kursi i denarit kundrejt dollarit në periudhën e kaluar pas së cilës janë formuar çmimet me llogaritjen e mëparshme është më i lartë për 0,546%.