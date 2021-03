Maqedoni

Pendarovski: Nga shtyrja e regjistrimit nuk rrezikohet askush

Me shtyrjen e regjistrimit nuk do të rrezikohet askund. Kështu presidenti i shtetit ka shprehur pajtimin e tij për vendimin që u mor dje nga Zoran Zaev dhe Hristijan Mickoski. “Siç propozova disa muaj më parë, shtyrja e saj nuk do të paraqet rrezik për askënd”, tha Pendarovski. Sipas tij,...