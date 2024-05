Pikërisht në mesnatë filloi heshtja para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, e cila përfundon me mbylljen e qendrave të votimit më 8 maj në orën 19:00. Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, votuesit do të mund të zgjedhin mes Gordana Siljanovska Davkovës, të mbështetur nga VMRO-DPMNE, e cila në rrethin e parë të zgjedhjeve të 24 prillit fitoi 363.085 vota dhe Stevo Pendarovskit, i cili mori 180.499 vota.

Në zgjedhjet parlamentare, votuesit do të mund të zgjedhin një nga 17 listat e kandidatëve.

Lista e kandidatëve për deputetë ka Koalicioni për Ardhmë Evropiane të udhëhequr nga LSDM, Koalicioni “Maqedonia juaj” e VMRO-DPMNE, Koalicioni Trimat për Maqedoninë i udhëhequr nga GROM, Koalicioni Fronti Evropian i BDI-së, partia politike e Majtë, Koalicioni. nga blloku opozitar shqiptar “Vredi”, partia politike Lëvizja E DI – Për Maqedoninë tonë, Maqedonia e Bashkuar, Alternativa e Re Shkupi, AVAJA, Lëvizja Qytetare Evropiane, Epoka e Tretë e Maqedonisë/Listat e Pavarura Maqedonase – Sovranistët, Partia juaj, Rodina Maqedonia, Desna , Demokratët Shkup dhe Partia e Punëtorëve. Vendi është i ndarë në gjashtë zona zgjedhore dhe disa koalicione dhe parti kanë lista vetëm për disa prej zonave.

Më 8 maj, në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale kanë të drejtë të votojnë 1.814.317 zgjedhës, ndërsa në zgjedhjet parlamentare kanë të drejtë vote 1.815.350 zgjedhës. Diferenca në vota është 1033, përgjithësisht për shkak të moshës madhore të qytetarëve.

Votimi zhvillohet në 3480 qendra votimi dhe votuesit do të mund të vizitojnë qendrën e votimit dhe të votojnë vetëm një herë gjatë ditës. Identifikimi i zgjedhësve do të bëhet me të ashtuquajturat pajisjet e gjurmëve të gishtërinjve.

Sot të parët votojnë të sëmurët dhe të pafuqishmit, të burgosurit, të moshuarit dhe të regjistruarit nga diaspora, por vetëm për zgjedhjet presidenciale.

Edhe pse fushata dhe përgatitjet për zgjedhjet përkoi me festat e Pashkëve, KSHZ-ja ua dorëzoi me kohë komisioneve komunale zgjedhore materialet jokonfidenciale dhe konfidenciale.