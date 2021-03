Ministria e Shëndetësisë njofton se sot të përçohet vaksina AstraZeneca nëpër spitalet e shtetit dhe se duke nisur nga nesër, do të bëhet vaksinimi i personave mbi 77 vjet.

Nga MSH theksojnë se sistemi “Termini im” nga mbrëmë i hapi terminet përmes së cilit mjekët amë mund të caktojnë vaksinim për qytetarët që përfshihen në grupin e parë dhe janë në grupi 1B.

“Vaksinimet do të bëhen në pikat vaksinat në spitalet e qyteteve në vend. Vaksinimi është proces preciz i organizuar dhe deri në fund të kësaj jave, në gjithë territorin e vendit janë lëshuar 9.577 termine, ndërsa deri tani janë caktuar 5.976 termine për vaksinim për qytetarët mbi 77 vjet’, thonë nga MSH.

Ata shtojnë se vaksi9nimi do të ndodh me dy ndrime dhe do të jenë të hapura nga ora 08:00 deri në ora 20:00.