Sondazhi i fundit i IPIS i prezantuar në emisionin “Objektiv” në MRT-së ka të bëjë me njësinë e dytë dhe të gjashtë zgjedhore. Në njësinë e dytë zgjedhore është stabilizuar përparësia e dyfishtë e VMRO-DPMNE-së ndaj LSDM-së. Sipas anketës së realizuar në muajin shkurt, VMRO-DPMNE-në do ta mbështesin 19,5%, ndërsa LSDM-në 10,5%, e ndjekur nga BDI me 6,9%, Bashkimi Evropian për Ndryshim me 4,8%, Lëvizja ZNAM 5%, e Majta 4%. Aleanca për Shqiptarët 2%, asnjë 13.9%, 21% nuk ​​duan të thonë dhe 12% e të anketuarve janë shprehur se nuk dinë ose nuk kanë përgjigje.

Në njësinë e gjashtë zgjedhore në shkurt, BDI ka besimin më të madh nga të anketuarit me 17.5%, pasuar nga Bashkimi Evropian për Ndryshim me 15.4%, VMRO-DPMNE ka 8.5% besim, Aleanca për Shqiptarët 7.2%, LSDM ka 4%. Vlerësimi, pasuar nga Levica dhe ZNAM me nga 1%, asnjë 16.6%, 22.9% nuk ​​duan të thonë dhe 5.4 nga qytetarët e anketuar në shkurt kanë thënë se nuk e dinë ose nuk kanë përgjigje.