“Për të matur suksesin e Qeverisë, duhet të presim të kalojë një vit prodhues dhe t’i krahasojmë sasinë dhe kapacitetet prodhuese me vitin e kaluar”, theksoi ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski, në emisionin “Tema e ditës” në televizionin Sitel.

“Unë do t’ju jap një shembull ku jemi në rrugën e duhur. Vitin e kaluar, ende në Qeverinë teknike, si ministër teknik u përpoqa të rris çmimin e duhanit duke e mbështetur edhe nga shteti me stimuj. Unë personalisht bisedova me kompanitë dhe arritëm ta rrisim çmimin gjatë vetë procesit të grumbullimit”, sqaroi ministri.

Ministri Tripunovski shtoi se kur ishte ministër teknik, sasia e duhanit ishte rreth 14-15 milionë kilogramë.

“Këtë vit, me një stimulim të tillë, kemi arritur në 24 milionë kilogramë duhan”, theksoi ministri.

“Tek kultivuesit e duhanit, së bashku me subvencionet, do të hyjnë 198 milionë euro”, sqaroi ai.

Ministri theksoi se nëse dikur prodhimi i duhanit në vend ishte ulur në 15 milionë kilogramë, tashmë po rikthehet në nivelet e dikurshme kur prodhimi arrinte 25 milionë kilogramë. Me një strategji të mirë, do të rritet edhe sasia e rrushit dhe grurit”.