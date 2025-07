Zëdhënësja e Qeverisë Marija Miteva, sot njoftoi për masën e re të Qeverisë që është përfshirë në planin operativ për punësim: “Punët Publike për Mbrojtje dhe Parandalimin nga Zjarri”. Ajo tha se ky është një program që zbatohet për herë të parë në vendin tonë.

“Me këtë masë, si shtet, po bëjmë një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm përpara nga një politikë reaktive në një politikë proaktive në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit. Masa parashikon përfshirjen e 400 personave të papunë, të cilët do të angazhohen në punë publike me fokus në krijimin e brezave të zjarrit dhe aktivitete të tjera për të parandaluar dhe zvogëluar rrezikun e zjarreve. Dua të theksoj se çdo pjesëmarrës i angazhuar do të marrë mbështetje financiare mujore prej 24,000 denarësh. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se të gjithë ata që tregojnë interes të konsiderueshëm, përkushtim dhe gatishmëri të lartë pas përfundimit të kësaj mase do të angazhohen përgjithmonë përmes punësimit të tyre në institucionet përgjegjëse për këtë punë”.

“Kjo masë ka një efekt të dyfishtë – social dhe mjedisor. Nga njëra anë, ne sigurojmë të ardhura dhe përfshirje të personave të papunë, duke ofruar kështu mbështetje konkrete për kategoritë e cenueshme të qytetarëve, pra të punësuarit. Nga ana tjetër, ne kemi krijuar një sistem funksional dhe të qëndrueshëm të mbrojtjes nga zjarri, i cili është planifikuar të mbulojë 14 komuna në të gjithë vendin – komuna ku kemi njësi territoriale zjarrfikëse”, tha Miteva.

Ajo gjithashtu theksoi se regjistrimi do të jetë transparent përmes Thirrjes Publike, e cila do të publikohet nga bashkitë.

“Çdo person që ndihet i gatshëm dhe i motivuar për të kontribuar në këtë mision të përbashkët do të jetë në gjendje të aplikojë duke paraqitur një aplikim. Qeveritë lokale në këtë rast do të kenë një rol aktiv në zbatim, sepse lufta kundër zjarreve është një përgjegjësi që ne e ndajmë – nga niveli qendror deri në atë më lokal”, tha Miteva.