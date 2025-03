Ndërtimi i autostradës Kërçovë-Ohër, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në Maqedoni, po hyn në fazën përfundimtare. Kjo autostradë, pjesë e Korridorit 8, duhet të përmirësojë lidhjen ndërmjet pjesës perëndimore të vendit dhe rajoneve të tjera, gjë që do të lehtësojë ndjeshëm trafikun dhe do të përshpejtojë zhvillimin ekonomik.

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikolloski, ishte mysafir në televizionin Sitel, ku njoftoi se para kësaj vere do të hapet pjesa e autostradës Kërçovë – Ohër, e cila është pritur më shumë se një dekadë. “Fjala qëndron!” Problemet janë të shumta, por ne po i zgjidhim. Tashmë do të ketë ndryshime ligjore që do të lehtësojnë ndërtimin e këtij seksioni, në seancën e qeverisë dhe së shpejti në Kuvend. “Para fillimit të sezonit veror do të nisim 40 kilometra”, tha Nikoloski.

Ky seksion përfshin pjesën nga fshati Vrbjani deri në Ohër, me një kryqëzim afër fshatit Botun, ku ka probleme me pjerrësi. Autostrada është e gjatë 57 kilometra dhe do të mundësojë udhëtim më të sigurt dhe më të shpejtë ndërmjet Kërçovës dhe Ohrit, duke reduktuar kohën e vozitjes për më shumë se gjysmën. Me përfundimin e plotë, që pritet deri në fund të vitit 2025, Maqedonia do të marrë një infrastrukturë moderne transporti, e cila do të jetë me rëndësi vendimtare për turizmin dhe zhvillimin ekonomik të rajonit.

Aktualisht në magjistralen Ohër – Kërçovë nga fshati Novosellë deri në Arbinovë janë duke u vendosur rrethoja elastike dhe në asfaltin e ri po bëhet sinjalizimi horizontal i komunikacionit. Po punohet në pjesën pothuajse në të gjithë gjatësinë e saj, duke filluar nga Podmolja, pastaj afër Trebenishtës dhe në të gjithë territorin e komunës së Debrcës, si dhe në tunelet dhe urat në territorin e komunës së Kërçovës.

Projekti, i cili filloi në vitin 2014, u përball me sfida të shumta, duke përfshirë çështje gjeoteknike, punë shtesë ndërtimore dhe rritje financiare. Investimi i planifikuar fillimisht prej 374 milionë eurosh është rritur në rreth 598 milionë euro, ndërsa afati i përfundimit është shtyrë disa herë.

Përveç autostradës Kërçovë – Ohër, është planifikuar ndërtimi i një seksioni shtesë nga Bukojçani – Kërçovë, i cili do të sigurojë një lidhje të plotë autostrade ndërmjet Ohrit, Shkupit, Strugës dhe Kërçovës. Për këtë projekt janë siguruar 123 milionë euro përmes një kredie nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), nga të cilat 20 milionë euro janë fonde granti. Pritet që ky seksion të përfundojë deri në fund të vitit 2028.