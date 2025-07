Kryeministri Hristijan Mickoski sot mori pjesë në vendosjen e gurthemelit të fabrikës së re të kompanisë turke “Çagatay Kablo” në ZZT Shkup.

Sot shënojmë fillimin e një investimi të ri, por më shumë se kaq, sot po ndërtojmë një themel tjetër të besimit ekonomik. Një sinjal i qartë se kur institucionet janë të përkushtuara, suksesi vjen në mënyrë të pashmangshme – tha Kryeministri Mickoski.

Kompania “Çagatay Kablo” fillon ndërtimin e një fabrike të re brenda ZZT Shkup 1.

Ky është një investim me vlerë gjashtë milionë euro. Do të ndërtohet një objekt me një sipërfaqe prej 10,000 metrash katrorë dhe do të krijohen deri në 200 vende të reja pune, siç tha kryetari i bordit të drejtorëve, do të arrijmë një numër deri në 500 vende pune që do të prodhohen këtu në objektet e prodhimit të kompanisë “Çagatay Kablo” – shtoi Mickoski.

Ai theksoi se do të futen teknologji të reja, do të zgjerohet kapaciteti dhe do të krijohet vlerë e ardhshme që do të mbetet këtu në atdheun tonë.

Ky është vetëm një nga shumë shembuj se si krijohet rritja ekonomike, jo me teori, por me objekte konkrete, jo me slogane, por me vende të reja pune, jo me fjalë, por me një sallë të re që po ndërtohet – theksoi Mickoski në fjalimin e tij.