Qeveria e Maqedonisë ka shpallur gjendje krize 30 ditore për shkak të rritjes së rasteve të zjarreve.

“Dua t’ju informoj se në mbledhjen e sotme, Qeveria mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në territorin e shtetit për shkak të shtimit të zjarreve, me kohëzgjatje prej 30 ditësh”, deklaroi zëdhënsja e Qeverisë Marija Miteva.

Miteva mes tjerash potencoi se të gjitha burimet, përfshirë ato njerëzore, teknike dhe logjistike, do të mobilizohen për t’u përballur me zjarret dhe për të mbrojtur popullsinë.

“Kjo në terren do të thotë se mundësohet një qasje e integruar dhe veprim i koordinuar i të gjitha institucioneve kompetente – Armatës, policisë, të gjitha njësive të zjarrfikësve, Qendrës për Menaxhimin e Krizave dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, si dhe qeverive lokale. Të gjitha burimet, përfshirë ato njerëzore, teknike dhe logjistike, do të mobilizohen për t’u përballur me zjarret dhe për të mbrojtur popullsinë”, theksoi Marija Miteva – zëdhënëse e Qeverisë.