Ndoshta dikush priste që ne të braktisnim negociatat në shenjë revolte pas Raportit të djeshëm, por ne nuk do të sillemi në mënyrë të papjekur dhe të papërgjegjshme. Përkundrazi, ne do të vazhdojmë të punojmë edhe më shumë dhe më me përkushtim, do të tregojmë se me reformat në vend jemi studenti më i mirë në klasë dhe se arkitektët që duan nuk do të jenë në gjendje të pengojnë rrugën tonë drejt BE-së, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Lidhur me kritikat nga opozita, ai vuri në dukje se “njerëzit që shitën gjithçka që mund të shitej në të kaluarën, që është një përcaktues identiteti, nga flamuri te emri, nuk kanë besueshmërinë për të gjykuar dhe dhënë gjykim”. Kjo qeveri, theksoi ai, u përpoq të kthejë një pjesë të asaj që u humb dhe ia doli pjesërisht.

Ky ishte një precedent, një arkitekturë që një shtet anëtar i BE-së po përpiqet ta krijojë, dhe që sigurisht ndikon në imazhin e Unionit. Përpjekja ishte një riemërim i plotë i identitetit dhe gjuhës maqedonase nga disa eurodeputetë të cilët, me sjelljen e tyre të papërgjegjshme, u përpoqën ta ripërcaktonin atë si “moderne”. Kjo nuk funksionoi sepse shumica e eurodeputetëve e lexuan gabimin, por fshirja e identitetit dhe gjuhës maqedonase nga Raporti, i cili u miratua nga Komiteti për Punë të Jashtme (AFET).

Është shumë më e rëndësishme që Evropa, bota dhe qytetarët maqedonas panë se Marrëveshja e vitit 2022, pranimi i Propozimit të atëhershëm, nuk është vetëm një ndryshim dhe ndërhyrje e lehtë në Preambulë dhe përfshirja e një pjese të pakicës bullgare, por problemi është shumë më themelor, dhe ky është mohimi i identitetit dhe gjuhës së njërit prej popujve më të vegjël në Evropë nga Bullgaria. Për mua, ky është një akt i paprecedentë dhe është gjithçka përveçse një vlerë evropiane. Nuk mund ta pranoj se si eurodeputetët që votuan dje për të fshirë gjuhën dhe identitetin maqedonas do të flenë të qetë, dhe i falënderoj ata 120 ose më shumë që votuan kundër dhe ata më shumë se 100 që abstenuan nga votimi, tha Mickoski në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas aktivitetit kushtuar 80-vjetorit të themelimit të Kryqit të Kuq.

Ai mban qëndrimin e tij se të gjitha partitë në vend duhet të jenë të bashkuara kur bëhet fjalë për interesat shtetërore dhe përfaqësimin e tyre jashtë vendit, megjithëse, siç theksoi ai, nuk e pret këtë nga LSDM-ja.

Qeveria ka një detyrim ndaj qytetarëve, por edhe ndaj të gjithëve të tjerëve, që të vazhdojë të punojë edhe më shumë dhe me më shumë përkushtim për reformat e brendshme, dhe në të njëjtën kohë, të përpiqet t’i artikulojë argumentet edhe më me zë të lartë jashtë vendit dhe të jetë plotësisht e përqendruar derisa të jemi pjesë e familjes evropiane, nënvizoi Kryeministri.