Pas muajsh dhe vitesh rënie, më në fund rritje për ekonominë maqedonase, thotë kryeministri Hristijan Mickoski, i cili këtë mëngjes ndau statistika të shkëlqyera mbi eksportet dhe ekonominë maqedonase. Eksportet maqedonase po rriten! Lajm i shkëlqyer për ekonominë maqedonase. Në maj, eksportet maqedonase u rritën me një shifër marramendëse prej 23.44% në euro, mes stagnimit në tregun evropian, dhe veçanërisht sfidave me të cilat përballet industria e automobilave. Gjithashtu regjistruam

rritje të eksporteve maqedonase në pesë muajt e parë të vitit 2025, në periudhën janar-maj, eksportet maqedonase u rritën me 3.15% në euro, krahasuar me importet për të njëjtën periudhë që u rritën me 1%.

Më shumë eksporte, më shumë para për qytetarët maqedonas. Pas muajsh dhe vitesh rënie, më në fund rritje për ekonominë maqedonase. Turizmi po rritet, PBB-ja po rritet, prodhimi industrial po rritet, investimet po rriten, eksportet po rriten…, një Maqedoni e pasur është një Maqedoni e fortë! Këtë vit po ndërtojmë themelet e ndryshimit. Koha e Maqedonisë po vjen!, tha Mickoski.