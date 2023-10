Komisioni anketues që e formoi Kuvendi i RM-së për konfirmimin e përgjegjësisë për skandalin në Klinikën e Radioterapisë dhe Onkologjisë, sot do të vazhdojë me punë me dëgjimin e dëshmitarëve dhe ekspertëve, si dhe shqyrtimin e akteve dhe dokumenteve.

Në seancën e djeshme Komisioni dëgjoi ish-ministrin dhe ministrin aktual të Shëndetësisë, Venko Filipçie dhe Fatmir Mexhiti, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Më parë janë dëgjuar edhe ish-ministri Bekim Sali, si dhe ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski. Komisioni hetimor për rastin e Klinikës së Radioterapisë dhe Onkologjisë është formuar më 29 shtator pasi Prokuroria Publike ka hapur hetimet paraprake për këtë rast pas raportimeve në media për keqpërdorime dhe parregullsi në trajtimin e pacientëve nga kjo klinikë.