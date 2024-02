Duke folur për premtimet e SDS-së për amendamentet kushtetuese, deputetja dhe kandidatja për presidente të vendit, Gordana Siljanovska Davkova, në “Tema e ditës” në televizionin Sitel, theksoi se plejada e re politike në vend do të të sjellë edhe një qasje të re për zgjidhjen e çështjes së ndryshimeve kushtetuese.

Është e vërtetë që presidenti është propozues i autorizuar i amendamenteve, përndryshe, më lejoni të përsëris – jam i tronditur kur dëgjoj deklarata të tilla laike të tipit që do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë. Imagjinoni që formacioni i ri do të vazhdojë aty ku u ndal ai i mëparshmi. Është një fenomen i panjohur i së drejtës kushtetuese.

Programi është baza për veprim, që do të thotë se procedura do të fillojë përsëri. Unë mund të flas vetëm nëse vendos ose nëse bëhem president. Nëse do të propozoja amendamente, përndryshe do të ishte shkelje e parimit të ndarjes së pushteteve, sepse në shembullin aktual propozues i amendamenteve ishte Qeveria”, tha ajo.

Siljanovska Davkova shtoi se është shumë e gabuar teza se vetëm nëse vazhdon aty ku e ke lënë me amendamente atëherë je pro-evropiane.

Fillimisht qytetarët do të thonë se për kë do të votojnë, sepse atëherë sigurisht që do të ketë zgjidhje për ndryshimet kushtetuese në programe. Teza se gjithçka ka përfunduar, korniza e negociatave është pranuar nga të gjithë dhe nuk ka ndryshime këtu, nuk qëndron dhe këtë e patë me shembullin e Serbisë dhe Kosovës.

Pyetja është në interpretim, gjegjësisht çfarë është e mundur, sepse sot një nga çështjet më aktuale në BE është rreziku i vetos dhe përfundimi i vetos, kur është fjala për politikën e zgjerimit”, tha Siljanovska Davkova. .

Ajo theksoi se sipas dokumenteve bazë të BE-së çështja e marrëdhënieve dypalëshe me Bullgarinë nuk duhet të jetë pjesë e kornizës së negociatave.

Dallimi në pikëpamje nuk duhet të jetë bazë për veto”, theksoi ajo.

Siljanovska Davkova sqaroi se skenari më i thjeshtë për imazhin e BE-së, si komunitet i bazuar në vlera, do të ishte ai që lidhet me ato kushte modeste, sa i përket afrimit të Bullgarisë dhe Maqedonisë, sepse kjo është thelbi i nenit. 8 të Traktatit të Lisbonës, ku thuhet se BE-ja do të inkurajojë marrëveshjet ndërmjet anëtarëve të BE-së dhe fqinjëve në baza reciproke, në drejtim të një hapi përpara nga Bullgaria. Bullgaria ka një gjyqtar në Gjykatën e Strasburgut, Bullgaria është nënshkruese e Konventës, po ashtu edhe BE-ja, kështu që është e sigurt që vendimet janë të vlefshme edhe për të.