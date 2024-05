Transporti publik në Shkup nesër do të funksionojë sipas orarit javor, ndërsa teleferiku nuk do të punojë, njoftuan sot nga Sektori për marrëdhënie me publikun në NKP Shkup. Biletaritë e Qendrës së Transportit dhe ajo në Gjorçe Petrov do të kryejnë shërbim nga ora 07:00 deri në 14:00.