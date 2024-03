Do të vazhdoj për skandalin për këshillimin e jashtëm të dyshimtë të SDS-së dhe Stevo Pendarovskit nga konsulenti kontrovers i huaj Asaf Isein. Këto ditë po dal me informacione lidhur me rolin e tij kontrovers në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Maqedoni, njoftoi Aleksandar Nikolloski.

Stevo Pendarovski ditëve të fundit ka pranuar se është takuar me Asaf Isein dhe ka thënë se këtë e ka bërë si takim me personin e punësuar nga LSDM-ja. Në të njëjtën kohë, kryetari i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, mohon se ka një punë të tillë. Por faktet thonë pikërisht të kundërtën. Në njëzet ditët e fundit, për më shumë se 10 ditë, ky person Asaf Isein është prezent në Shkup dhe shpesh shihet si mysafir në selinë e LSDM-së. Epo, shtrohet pyetja se a mund të jetë i interesuar për nënshtetësinë maqedonase, pas së cilës do t’i bashkohej LSDM-së sepse beson në programin e tyre, apo e vërteta mund të jetë ajo që thotë Stevo Pendarovski, që është se është punësuar në SDS.

Duke pasur parasysh se kemi njohuri serioze se ai është punësuar në SDS, është e qartë se Pendarovski dhe Kovaçevski janë kapur në flagrancë pasi që të dy kanë gënjyer për fejesën e këtij personi.

Pyetja që ata nuk i janë përgjigjur deri më sot është se kush do ta paguajë këtë person dhe pse kontrata me të nuk regjistrohet nga SDS, siç bëjnë zakonisht partitë politike kur punësojnë konsulentë të huaj.

Sa kushton fejesa e tij dhe a ka mundësi që ai të jetë paguar nga disa shtete të jashtme dhe të huaja që do të donin të ndërhynin në zgjedhjet në Maqedoni dhe a e dinë ata se me këtë po bëjnë një krim të rëndë nëse po apo ndoshta ata po e paguajne ne shtepi, nga burime te brendshme por jo ne llogari por ndoshta pagesa shkon ne cash qe eshte gjithashtu nje krim i rende.

Pyetja e dytë që lind është se cili është roli i tij këtu dhe çfarë duhet të bëjë saktësisht, dhe së treti më lejoni të bëj një pyetje të re dhe të hedh poshtë një dorezë të re, a është e vërtetë apo jo që ky person ka mbështetje lokale nga të paktën një agjenci marketingu që bën anketa dhe agjenci PR që regjistron video dhe nëse selia kryesore e këtij ekipi që e ndihmon në radhë të parë në incizimin e videoklipeve që shpërndahen masivisht këto ditë janë me një fushatë të zezë për VMRO-DPMNE-në apo selinë e këtyre. personat me të cilët xhirojnë videot në një hotel në kalatën e “Vardarit” dhe cili është roli i tyre?

Pra, ja një dorezë e hedhur poshtë me një pyetje të re që ne duam të zbulojmë më tej rolin e këtij personi.