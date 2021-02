Çmimet me pakicë i karburanteve EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 do të rriten për një denarë e gjysmë, ndërsa çmimi i EURODIESEL dhe Vajit Ekstra të lehtë do të rritet për një denarë, njofton Komisioni Rregullator i Energjetikës

Sipas ndryshimeve të fundit, EUROSUPER BS-95 do të shitet për 62.50 denarë për litër, ndërsa EUROSUPER BS-98 do të shitet për 64,50 den/litër. Çmimi i EURODIESEL dhe Vajit Ekstra të lehtë do të shitet për 53,00 den/ litër.