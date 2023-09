Me rastin e 8 Shtatorit, Ditës së pavarësisë së Republikës së Maqedonisë, në kazermën “Ilinden” në Shkup me fillim në ora 18:00, do të kryejë qitje artilerike nderi me gjuajtje të 10 togave nga gjashtë armë artilerike, nga përbërja e batalionit artilerik të Armatës.