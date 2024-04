“Stevo Pendarovski është mjaft nervoz, ai është i vetëdijshëm se çfarë do të ndodhë me të, ai është i vetëdijshëm se diferenca pas raundit të parë do të jetë e madhe në favor të Gordana Siljanovska Davkovës, dhe them se ajo do të jetë 6 shifrore, dhe kjo është. pse vendosi të ofendojë. Ai nuk u përgjigj pse nënshkroi ndryshimet në kodin penal që amniston krimin dhe korrupsionin dhe nuk u përgjigj pse lejon që fushata e tij të financohet nga paratë e krimit, nga paratë e vjedhura, nga paratë e popullit tuaj, ndaj vendosi. për të fyer.

Gjëja e parë për të cilën ai vendosi të më ofendojë ishte për mbrojtësit e kushtetutës, në tubimin e Prilepit thashë se ne i japim mbështetje të plotë lirisë së të gjithë mbrojtësve të kushtetutës Le të përsëris nga këtu nga Novaci, po, mendoj se të gjithë mbrojtësit e kushtetutës duhet të jenë të lirë”, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së dhe bartës i NJZ4 Aleksandar Nikolloski nga vizita në Novaci.

“E dyta këtu në 4 herë ime kundër një kandidati nga LSDM është ndoshta ministri më i pasuksesshëm i shëndetësisë në historinë e vendit, një njeri që ka pasur vdekshmëri rekord gjatë pandemisë, më së shumti njerëz kanë humbur jetën në Maqedoni, ndërsa ai priste komisione nga një kompani “Stabri” nga Hong Kongu. Ai është mbajtësi në 4 kate dhe Stevo Pendarovskin e pashë dje nga Radovishi, Venko Filipçe thotë se ai është një kandidat që duhet ta votoni për mjek. Tani më lejoni t’i përgjigjem atij. Se pari sepse ai personalisht i hap disa gjera, me duhet ti pergjigjem personalisht edhe pse nuk dua ta bej kete, mendoj se ne cdo profesion duhen profesionist dhe mendoj qe nese Venko Filipçe eshte vertet kaq i zoti. doktor do te shohesh neser se cfare do te thone koleget e tij do kemi nje forum, por nese eshte mjek kaq i mire atehere duhet te mbetet mjek se per kete ka studiuar. Pasi që kam vendosur të merrem me këtë profesion dhe kam studiuar për të dhe kam qenë student i një gjenerate me mesatare 9.75 në Fakultetin Juridik dhe kam vendosur të bëj atë që bëj”, tha Nikoloski dhe shtoi.

Më pas, për dallim nga Stevo Pendarovski, unë e di se çfarë do të thotë të punosh dhe punoj që në moshën 14 vjeçare, duke filluar në biznese familjare ku kam ndihmuar deri sa u aktivizova në politikë dhe e di shumë mirë si të fitoj rrogë. Nga familja ime e ngushtë dhe më e gjerë, nuk ka asnjë punonjës në administratën publike, të gjithë janë në sektorin privat. Më lejoni t’i pyes Venko Filipçen dhe Stevo Pendarovskin nëse mund të rendisin një nga familjet e tyre që nuk është i punësuar në administratë, pra që punon në sektorin privat, Venko Filipçe dhe Stevo Pendarovski le të thonë nga një. Nuk ka, sepse deri në brezin e pestë të gjithë janë të punësuar në administratën publike dhe thithin shtetin.

Nikoloski i bëri pyetje Venko Filipçes, nëse me rrogën e mjekut apo të ministrit blen një Audi 250 mijë euro dhe nga vijnë paratë për të ndërtuar një haciendë të madhe në Vodno?