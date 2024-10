Kemi një program ambicioz me të cilin filluam të ndryshojmë imazhin e Maqedonisë. Po realizojmë aktivitetin më të madh investues në rrjetin rrugor ku po nisim procedurat për ndërtimin e disa autostradave. Po përfundojmë ndërtimin e disa autostradave. Projekti ynë më ambicioz është ndërtimi i një hekurudhe me shpejtësi të lartë pikërisht në Korridorin 10, e cila do të mundësojë një lidhje të shpejtë me portin e Selanikut dhe me Evropën Qendrore. Filluam edhe me ndryshimin e perceptimit të investitorëve, për të ofruar kushte që do të jenë konkurruese për investitorët dhe për t’u njohur si vend i përshtatshëm për investime, tha zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski dje në Forumin për Lidhjen e Jugut, Evropa Lindore që zhvillohet në Selanik.

Nikolloski i ftoi bizneset greke të investojnë në Maqedoni, e cila, siç u tha, është duke u përmirësuar si në infrastrukturë ashtu edhe në atë të energjisë dhe transportit dhe qeveria e re po zbaton një program shumë ambicioz për zhvillimin ekonomik të vendit. Tashmë kemi ulur inflacionin me dy pikë përqindjeje. Ne do të jemi vendi numër një në zhvillimin ekonomik të Ballkanit në vitin 2025. Marrëdhëniet e mira mes dy vendeve do të zhvillohen edhe më tej në periudhën e ardhshme, theksoi Nikollovski dhe shtoi se “është e natyrshme që të ketë ndërveprim ndërmjet ekonomive të Greqisë dhe Maqedonisë”, por edhe se zhvillimi i vendit tonë është në interes. të fqinjit jugor.