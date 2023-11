Nuk mund të pajtohem me një tezë që po shtyhet dhe ajo është se jemi të gjithë njësoj. Nuk jemi të gjithë njësoj. Nuk na befasuan ndryshimet në KQ dhe nuk e dinim se do të ndodhte një gjë e tillë, e me sa duket disa të tjerë e dinin shumë mirë, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, gjatë qëndrimit të sonte në emisionin “. Emisioni Trilling”, i cili transmetohet në Tv 24.

Nikolloski theksoi se ndryshimet në Ligjin penal nuk i befasuan vetëm LSDM-në dhe BDI-në.

“Kanë filluar të pushohen lëndët ose ka rikualifikim të lëndëve, siç janë rastet me ish-sekretarët e përgjithshëm të Qeverisë, Muhamed Zekiri dhe Dragi Rashkovski, dhe tashmë ka mosndëshkim për disa raste, p.sh. përbërja e parë e Qeveria e Zoran Zaev. Ka parashkrim për veprat e mundshme penale dhe disa janë të parashkruara, siç është ai i ish-drejtorit të ELEM-it, Vasko Kovaçevski, i cili për atë rast ka kërkuar ryshfet prej 250 mijë euro, ai nuk mund të përgjigjet”, tha Nikolloski.

Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së sqaroi se atë që bëri LSDM-ja dhe BDI-ja se do të kishte mosndëshkim për krimet e bëra, askush nuk e kishte menduar se ishte e mundur.

“Nuk na ka shkuar kurrë në mendje që qeveria të nxjerrë një ligj që do të thotë pandëshkueshmëri. Kjo nuk është një çështje e rastësishme, ku nga njëra anë lëshuan ndryshimet në një korsi të shpejtë, dhe nga ana tjetër po frenojnë komisionin e ekspertëve të udhëhequr nga ekspertë që duhet të përgatisin një kod të ri penal. Dhe këtu është e qartë se ata kanë nevojë për një ligj të tillë për të qëndruar për një periudhë të caktuar gjatë së cilës ky kod penal do të jetë i vlefshëm dhe për të përfunduar gjërat. Apo duhet të mbetet ky KP aktual, të përfundojë ajo që duhet të përfundojë dhe pastaj të miratohet një kod i ri penal normal”, tha Nikolloski.

Nikoloski konstatoi se prioritet i qeverisë së re të udhëhequr nga VMRO-DPMNE do të jetë sundimi i ligjit. Ai tregoi se si qeveria e re do të përballet me pandëshkueshmërinë.

“Sipas meje dhe sipas partisë do të jetë prioriteti numër një. Problemi numër një është korrupsioni dhe krimi. Nuk ka institucion ku nuk ka njerëz të korruptuar nga niveli më i ulët e deri tek ai më i lartë dhe askush nuk mban përgjegjësi, për shkak të pandëshkueshmërisë, krimi dhe korrupsioni lulëzon”, tha Nikolloski.