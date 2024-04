Aleksandar Nikolloski, nënkryetar i VMRO-DPMNE-së dhe bartës i IE 4 në tubimin e sotëm në Mogillë në kuadër të fushatës parlamentare dhe presidenciale, tha se fitorja e VMRO-DPMNE-së në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 8 majit është e qartë. ndaj të gjithëve.

“Mendoj se është e qartë për të gjithë se fitorja është e qartë si në zgjedhjet presidenciale ashtu edhe në ato parlamentare dhe kemi ende disa pengesa në rrugën që duhet t’i kalojmë”, tha Nikolloski.

Në fjalën e tij, Nikolloski kërkoi që të gjithë qytetarët të dalin për ta realizuar të drejtën e tyre të votës, sepse ulja në shtëpi nuk është opsion.

– Pengesa e parë për të cilën duhet një pjesëmarrje masive në referendum në lidhje me zgjedhjet presidenciale është anulimi i të gjithë skenarëve të atyre që nuk heqin dorë nga pushteti, mbi të gjitha këtu kam parasysh parinë politike BDI e cila po përgatit bojkot të presidencialeve. zgjedhjet. Që bojkoti të dështojë, është e nevojshme që secili prej jush të flasë me të gjithë ata që njihni dhe të gjithë të dalin për të votuar. Qëndrimi në shtëpi nuk është opsion në këto zgjedhje, sepse më 8 maj duhet të zgjedhim presidentin e Maqedonisë me fitoren më bindëse deri më tani, tha Nikolloski.

Pastaj Nikoloski theksoi se pengesa e dytë që duhet të kalohet dhe që të gjithë dëshirojnë është që të kemi një qeveri të fortë, stabile të udhëhequr nga VMRO-DPMNE me shumicë të fortë që nuk do të shantazhohet në Kuvend.

Pengesa e dytë që duhet ta kapërcejmë dhe të cilën ju të gjithë e dëshironi është që të kemi një qeveri të qëndrueshme, të qëndrueshme të udhëhequr nga VMRO-DPMNE me shumicë të fortë në Kuvend që nuk do të shantazhohet nga askush. Qeveri e udhëhequr nga VMRO-DPMNE, Qeveri pa LSDM, Qeveri pa BDI, Qeveri pa partnerët ekzistues të koalicionit që e shkatërruan Maqedoninë, të cilët nuk lanë gur pa lëvizur në komunë, prandaj nevojitet edhe dalja në referendum, thotë Nikoloski.

Dhe së fundi, sipas Nikollovskit, pengesa e tretë që duhet të tejkalohet është zbardhja e krimit dhe korrupsionit.

Pengesa e tretë që duhet të kapërcejmë së bashku është zgjidhja e krimit dhe korrupsionit. Një nga zgjedhjet më të mëdha të krimit dhe korrupsionit është pak kilometra nga këtu, quhet TEC Manastir, strofka e krimit dhe e korrupsionit për momentin në Maqedoni, ku LSDM dhe BDI vjedhin bashkë, edhe për momentin, në ditët e fundit. Qeveria po provon paratë tuaja, të popullit, shtoi Nikolloski.

Nikolloski nga Mogilla tha:

Dhe e fundit dhe më e rëndësishmja është që të realizohen sa më shumë projekte për komunën e Mogillës dhe për të gjithë rajonin. Kryetari po bën maksimumin, dua ta përgëzoj. Dhe me mbështetjen e qeverisë jam i sigurt se do të bëjmë shumë, shumë më tepër.