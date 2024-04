Në tubimin në Prilep, bartësi i listës për Njësinë e katërt të koalicionit Maqedonia juaj, Aleksandar Nikolloski, ka komentuar mesazhet nervoze të liderit të BDI-së, Ali Ahmeti, nga tubimi në Shkup. Sipas Nikolloskit, performanca e Ahmetit pas saj ka dy mesazhe, njëri i fshehur dhe i dyti i hapur.

Ali Ahmeti ka mbajtur një tubim në sheshin Maqedonia të Shkupit, para monumentit të Aleksandrit të Madh, duke dashur të tregojë se kush është shefi në Maqedoni. Tubimi i Ahmetit vetëm dëshmoi atë që ne e kemi thënë gjatë gjithë kohës, se shefi i Maqedonisë është Ali Ahmeti dhe se LSDM-ja e lejon atë të bosojë Maqedoninë. Të njëjtën ditë kanë pasur tubim, LSDM ka dalë para Ramstorit, kanë dalë në shesh – tha Nikolloski.

Gjëja e dytë që dëgjuat të gjithë ishin kërcënimet ndaj presidentit tonë, Hristijan Mickoski. Ato kërcënime janë akt nervozizmi, por edhe kërcënime që flasin shumë për strukturën e Ali Ahmetit. Sa herë që i kapni me krim e thërrasin UÇK-në. Sa herë që i kapni për korrupsion, ata bëjnë thirrje për luftë. Sa herë që u thua se do të përgjigjen, thonë se do të ndodhë diçka e keqe. Më lejoni t’u them nga këtu, ky nuk është 2001, ky është 2024, së pari. E dyta, ky menaxhment i VMRO-DPMNE-së nuk është i njëjtë me atë të vitit 2001 dhe as nuk ju trembemi, as nuk do t’ju dorëzohemi, as nuk do të ulemi në të njëjtën tavolinë me ju për të negociuar, e lëre më të vijmë. marrëveshje – theksoi Nikolloski.

Në fund, Nikolloski tha se do të ketë përgjegjësi nga pjesa e parë deri në fund për të gjitha krimet që janë bërë dhe në Maqedoni nuk do të ketë krim, nuk do të ketë konflikt, por do të ketë vetëm shkuarje të rregullta në burg.

