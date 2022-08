Nafta në Maqedoninë e Veriut pas mesnatës do të shtrenjtohet për dy denarë, përcjell TV21. Do të rritet edhe çmimi i vajit ekstra të lehtë. Komisioni Rregullator i Energjetikës njofton se çmimet e derivateve tjera nuk do të ndryshojnë.

Çmimet e karburanteve sipas vendimit të fundit:

Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 88,5 (denarë/litër)

Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 91,00 (denarë/litër)

Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 92,00 (denarë/litër)

Vaji ekstra i lehtë (ЕL-1) – 88,5 (denarë/litër)