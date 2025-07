Banka e Anglisë ka njoftuar se do të bëjë një ridizejnim të kartëmonedhave, veprim që realizohet për herë të parë pas më shumë se 50 vitesh dhe për këtë i ka kërkuar ndihmë qytetarëve britanikë. Ky proces përfshin një rishikim të plotë të figurave dhe temave që paraqiten në kartëmonedhat 5, 10 , 20 dhe 50 paund. Kjo përfshirë mundësinë e heqjes së figurave historike të njohura si Sir Winston Churchill, i cili ka qenë pjesë e kartëmonedhës që nga viti 1970.

Si ndihmesë në përzgjedhjen e saj Banka po fton publikun të japë mendime dhe sugjerime mbi temat e reja që mund të përfshihen në dizenjot e ardhshme. Banka e Anglisë ka propozuar disa kategori të mundshme si arkitektura, artet kultura sporti, ngjarjet historike të rëndësishme, inovacioni dhe natyra. Megjithatë pavarësisht inovacionit të propozuar, figura historike dhe monarku do të vazhdojnë të jenë pjesë e kartëmonedhave, duke mbajtur një lidhje me traditën.

Banka e Anglisë bëri me dije se vendimi final do të merret nga guvernatori i bankës. Aktualisht, në qarkullim janë më shumë se 4.7 miliardë kartëmonedha me vlerë rreth 86 miliardë paund, megjithëse përdorimi i parave të gatshme po bie gradualisht me përparimin e teknologjive të pagesave digjitale. Përfshirja e publikut synon të sjellë ide të reja mbi identitetin dhe vlerat kombëtare.