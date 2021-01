Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) vendosi që prej sonte në mesnatë çmimi i Euro Dizel të ulet për gjysmë denari për litër, ndërsa çmimet e Euro Super BS-95 dhe Euro Super BSD-98 mbeten të pandryshuara, kështu që edhe në javën në vazhdim do të shitën me çmime të njëjta.

Euro Super BS-95 do të shitët 61 denarë për litër

Euro Super BS-98 do të shitët 63 denarë për litër

Euro Dizel do të shitet 52 denarë për litër