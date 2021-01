Nga sonte në mesnatë çmimet me pakicë të benzinës EURO SUPER BS-95 dhe EURO SUPER BS-98, si dhe EURO DIESEL (DE V) ulen për dy denarë për litër në krahasim me çmimet e shitjes me pakicë të përcaktuara me vendimin e datës 18.01.2021. Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë shtëpiak (EL-1), nga ana tjetër, zvogëlohet për 13 denarë dhe do të arrijë në 41.50 denarë për litër, ndërsa çmimi me pakicë i vajit për karburant mbetet në të njëjtin nivel.

Siç njoftojnë nga Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE), nga mesnata çmimet do të jenë: EURO SUPER BS – 95 do të shitet 61 denarë për litër, EURO SUPER BS -98 do të shitet për 63 denarë, EURO DiZELi 52,50 për litër.