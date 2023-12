SPB Tetovë njofton se kanë konfiskuar mbi 3.000 fishekzjarre dhe mjete piroteknike në Tetovë, me çka është ndaluar një 54-vjeçar.

“Më 18-dhjetor rreth orës 15:00, në sheshin e qytetit në Tetovë, zyrtarët policorë të SPB-Tetovë kanë ndaluar 54-vjeçarin F.A. nga Tetova, për arsye se i janë gjetur dhe konfiskuar mbi 3010 copë lëndë të ndryshme piroteknike, kryesisht fishekzjarre. I njëjti është ndaluar në Stacionin Policor të Tetovës për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, pas së cilës për të do të përpilohet kallëzim përkatës në bazë të nenit 396 të Kodit Penal”, njoftojnë nga SPB Tetovë.

Sektori i Punëve të Brendshme Tetovë edhe një herë rikujton qytetarët se prokurimi, shitja dhe aktivizimi i mjeteve piroteknike është në kundërshtim me Ligjin për veprat kundër rendit dhe qetësisë publike dhe Kodit Penal.

Sektori i Punëve të Brendshme në Tetovë ka përforcuar kontrollin dhe aktivitetet tjera lidhur me zbulimin dhe parandalimin me kohë të shitjes dhe përdorimit të fishekzjarreve dhe mjeteve tjera piroteknike, të cilat do të intensifikohen edhe më shumë në ditët në vijim. Në atë drejtim tregtarët, prindërit dhe nxënësit (nxënës të shkollave fillore dhe të mesme) njoftohen edhe një herë se shitja, pra blerja dhe aktivizimi i fishekzjarreve në vende publike, në rrugë, në oborre, në hyrje të objekteve të banimit etj., është kundërvajtje ligjore, për të cilën sipas nenit 31 të Ligjit për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike, dënohet me gjobë prej 100 deri në 250 euro në kundërvlerë në denarë. Prokurimi dhe shpërndarja e tyre në treg në sasi të mëdha është në kundërshtim me Kodin penal të Republikës së Maqedonisë dhe për këtë vepër është paraparë dënim me burg prej së paku pesë vjet.

Sektori për Punë të Brendshme Tetovë apelon para së gjithash nxënësit e shkollave fillore që të largohen nga lodrat e tilla të rrezikshme, të cilat shpeshherë mund të shkaktojnë pasoja të rënda për shëndetin e tyre, gjegjësisht lëndime në duar, sy dhe pjesë të tjera të trupit.

SPB Tetovë, i rikujton qytetarët (neni 32 i LKRQP) se me gjobë prej 100 deri në 250 euro në kundërvlerë në denarë, do të gjobohen të gjithë ata që organizojnë fishekzjarre, pishtarë ose ngjarje të ngjashme të paautorizuara në vende publike dhe nuk marrin masat e nevojshme mbrojtëse në përputhje me legjislacionin përkatës, si dhe ata që qëllojnë me armë zjarri në dasma apo festa të tjera familjare.