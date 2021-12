Moti sot në Maqedoni do të jetë me vranësira dhe reshje të shiut, ndërsa në disa pjesë do të ketë edhe reshje të borës.

Në vend do të fryjë një erë e lehtë në drejtim të pjesës juglindore.

Temperatura minimale do të jetë 5 gradë, ndërsa ajo maksimale 13 gradë celsius.