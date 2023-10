Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në kuadër të fushatës “Është e rëndësishme!” Ndryshimet varen nga ju” gjatë vizitës në Gjevgjeli, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit për datën e mundshme të mbajtjes së zgjedhjeve, ai ka treguar se e vetmja javë ku mund të përkojë raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare është 5 maji.

VMRO-DPMNE mendon logjikisht dhe kjo sepse pala tjetër thotë se nuk duhej të shkonin në zgjedhje të parakohshme, e vetmja javë ku mund të përkojë raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare është 5 maji. Ajo ditë është Pashkë. Ne kemi pasur praktikë në të kaluarën, kështu ka qenë në zgjedhjet e fundit të 15 korrikut 2020, po, kemi edhe zgjedhje të mërkurën dhe për këtë themi se 8 maji është sërish një datë e mundshme nëse raundi i dytë i Do të mbaheshin zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, do të kishte një afat 72 orësh për apelime, për vendime e kështu me radhë dhe për të kapur afatin e 12 majit që të mund të inaugurohet tashmë presidenti i ri. Kjo është logjika, theksoi Mickoski.

Lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve, Mickoski shpjegoi pse kjo datë është më e përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare.

Por përsëri po e vendosim në konsensus, po bëjmë thirrje për konsensus sepse kështu ka qenë praktikë më parë, që me konsensusin e të gjithë faktorëve politikë është marrë një vendim për datën, orën e kështu me radhë. Ne bëjmë thirrje për konsensus sepse nga ana tjetër afati i fundit sipas Kushtetutës dhe ligjit në të cilin do të mbaheshin zgjedhjet parlamentare është 30 qershori. Pse 30 qershor? Kushtetuta e ka të qartë se mandati i përbërjes aktuale parlamentare është i vlefshëm deri në zgjedhjen e një të reje, por jo më shumë se 4 vjet, duke pasur parasysh se Kuvendi është themeluar më 4 gusht 2020 dhe që nga ajo kohë mandati i tanishëm. Përbërja parlamentare fillon të jetë e vlefshme, që do të thotë se më 3 gusht duhet të kemi një përbërje të re parlamentare. Nëse lëmë dy javë për rivotim, rivotim, nëse ka ankime e kështu me radhë, ligjërisht 21 ditë sepse Kushtetuta është e qartë dhe thotë se parlamenti duhet të formohet brenda 20 ditëve, nëse e bën kryetari i parlamentit të mëparshëm. mos ta mblidhni, pastaj mblidhet vetë, atëherë data e fundit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare është 30 korriku, që do të thotë se fushata do të fillonte më 10 qershor.

Në fund, Mickoski urdhëroi që zgjedhjet të mbahen të mërkurën, të ulen me partitë tjera politike për të arritur një marrëveshje dhe për të parë nëse ka mendim të shëndoshë në anën tjetër dhe për të përcaktuar tërë procedurën.

Çfarë do të vendosë këtë një muaj për të shpenzuar miliona para të njerëzve, a ka logjikë, ka kuptim, a ka njeri që mendon normalisht? Dhe prandaj themi këtu është një opsion, le të jetë e mërkurë, le të ulemi, të pajtohemi, të shqyrtojmë, të shohim nëse ka ndonjë arsyetim logjik nga ana tjetër dhe ta përcaktojmë të gjithë procedurën, shtoi ai.