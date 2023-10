Në emisionin “Fli po mundesh” në Alfa Tv, i ftuar ishte nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, i cili theksoi se pushteti në Kuvend keqpërdor flamurin evropian dhe shkel procedurat, ndërsa Artan Grubi me ndryshimet në ligjin për lojërat e fatit, po përpiqet të legalizojë të gjitha veprat dhe krimet, por duhet të ketë përgjegjësi.

“Formalisht janë disa fusha që Bashkimi Evropian nuk i rregullon dhe ua ka lënë shteteve anëtare që t’i rregullojnë vetë. Një nga ato fusha është bixhozi sepse është një çështje që varet nga kultura e jetesës së çdo kombi. Pra, gjëja e fundit që qeveria vendosi me një flamur evropian është ligji për lojërat e fatit sepse nuk ka asnjë rregullore evropiane për lojërat e fatit të asnjë lloji. Këtu do të them se në Austri lejohen disa ekstreme, në Bullgarinë fqinje nuk lejohen, në Greqinë fqinje nuk lejohen”, theksoi Nikolloski.

Nikolloski theksoi se thelbi i ligjit për lojërat e fatit është që të legalizohen të gjitha veprimet që janë në kundërshtim me ligjin e fundit për lojërat e fatit.

“Artan Grubi kërkon të shpëtojë nga burgu. Cili është thelbi i ndryshimeve që po vijnë në Kuvend? Ata po mundohen t’i shesin publikut një histori se po e bëjnë këtë për të hequr objektet e lojërave të fatit më shumë se 500 metra nga objektet arsimore, por kjo është vetëm grim. Thelbi është si vijon: për momentin janë të përfunduara ose në procedurë 4 procedura që janë në kundërshtim me ligjin e fundit për lojërat e fatit”, tha Nikoloski.

Nikolloski ka theksuar edhe disa procedura që bien ndesh me ligjin e fundit për lojërat e fatit.

“Procedura e parë është që qeveria i ka dhënë licencën për partneritet publik privat me kompaninë “Novomatic” ku shteti është 51 për qind dhe “Novomatic” 49 për qind për organizimin e një videollotarie. Ligji thotë qartë se një kompani e tillë mund të ketë vetëm një, në nenin që qeveria kërkon të ndryshojë nga njëjës në shumës. Arsyeja e dytë është se qeveria, pikërisht Artan Grubi, lejon që të krijohen tre kompani të lojërave të fatit online, por kjo duhet të rregullohet rreptësisht sepse ka edhe të mitur të përfshirë. Për këtë po flitet në publik dhe deri më tani nuk mohohet se këto tri licenca janë për Vasil Bozhkov – Cherepot, nga Bullgaria. Gjëja e fundit që qeveria po fsheh si gjarpër është që Artan Grubi të përgjigjet nëse shoku i tij që është drejtor i lotarisë shtetërore ka blerë mbi 1000 makineri të fatit direkt nga Vasil Bozhkov – Kafka dhe nuk e ka shpallur kontratën në prokurim publik. byro dhe e fsheh që të mos e shohë publiku. Ndryshimet e ligjit janë në drejtim të legalizimit të gjithë kësaj”, tha Nikolloski.

Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolloski shtoi se do të ketë përgjegjësi dhe nuk do të ndihmojë asnjë ndryshim në kodin penal sepse ligjet vlejnë për të gjithë.

“Ajo që harron Grubi është se ligjet nuk mund të zbatohen në mënyrë retroaktive, kështu që edhe nëse ai arrin të shtyjë ligjin me flamur evropian, krimet që janë bërë që përmenda nuk mund t’i mbulojnë këto ndryshime sepse në kohën e tyre zbatohej një ligj tjetër. ndaj krimit. Dhe asnjë ndryshim në kodin penal nuk mund ta ndihmojë atë. Në panik dhe frikë bëjnë një sërë budallallëqesh në publik, e në kuvend shkelin procedurën dhe keqpërdorin flamurin evropian”, tha Nikolloski.