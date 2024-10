Qeveria planifikon ta bëjë vendin udhëkryq në sferën rrugore, energjetike dhe hekurudhore dhe të jetë qendër e korridoreve rrugore, energjetike dhe hekurudhore në rajon, njoftoi sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Pozita gjeografike e vendit është shumë domethënëse për këtë pjesë të Evropës. Synimi ynë si Qeveri është që të jemi udhëkryq në tri fusha – në rrugë, energji dhe hekurudha dhe në këtë mënyrë vlerësojmë se do të jemi prioritet tek nxënësit e vendeve më të mëdha, tha Mickoski në konferencën e përbashkët për shtyp me kolegun serb. Millosh Vuçeviq në Shkup.

Lidhja rrugore e korridorit 10, siç thatë, ka përfunduar lart e poshtë, mbetet të realizohet korridori 10d. Po zbatohet edhe korridori 8, që do të thotë se pas përfundimit të tyre do të shndërrohemi në kryqëzim. Për sa i përket transportit hekurudhor, korridoret 8 dhe 10 kanë të njëjtin prioritet në seksionin e korridorit 8, theksoi ai, së shpejti do të ketë një takim të nivelit të lartë në Bruksel për të parë se çfarë planifikon Bullgaria, ndërsa për korridorin 10. po mendojnë nëse do të modernizojnë rrugën ekzistuese duke ndryshuar binarët dhe elektrifikimin dhe për të rritur shpejtësinë nga 35 në 110 në 120 kilometra në orë ose për të bërë një hekurudhë të shpejtë në një rrugë të re përmes Ovçepolieto me shpejtësi 220 deri në 250 kilometra në orë por është katër herë më e shtrenjtë. Në fushën e energjisë, linja e transmetimit 400 kilovolt me ​​Shqipërinë dhe interkonektorët e gazit me Greqinë dhe Serbinë duhet të zbatohen për t’u kthyer në një udhëkryq.

Deri në fund të vitit presim që përfundimisht të përfundojë tenderi me fqinjin tonë jugor që të ndërtojmë interkonjeksionin me ta. Ne kemi siguruar financim, BERZH dhe BEI praktikisht do të jenë financues të këtij projekti, pres marrëveshje që të fillojë ndërtimi tashmë në pranverë, por kjo nuk do të thotë asgjë nëse interkonektori me Serbinë nuk është në fazën e zhvillimit dhe të ndërtimit, tha Mickoski. .

Ai thekson se kapaciteti i interkonjektorit me Greqinë është 12 miliardë metër kub normal gaz natyror dhe ne konsumojmë vetëm 500 milionë metër kub normal në vend.

Synimi është të investohet dhe më pas, si vend tranzit, t’i ofrohet Evropës Qendrore një opsion shtesë prej 12 miliardë metër kub normal gaz natyror, në mënyrë që përveç Rrjedhës së Jugut, të marrin edhe disa sasi të tjera. gaz nga, tha Mickoski.

Ai theksoi se pret që Ukraina të nxjerrë një sasi të madhe gazi nga Evropa gjatë dimrit, gjë që, siç tha ai, do të rrisë çmimin e gazit natyror dhe shtoi se ne duhet të jemi të përgatitur për ta përballuar atë rritje, jo vetëm këtë vit, por edhe në vitet në vijim dhe pikërisht për këtë po zhvillohen projektet për ndërlidhjen e lidhjeve të gazit.

Vuçeviq, nga ana tjetër, bëri të ditur se interkonektori i gazit ndërmjet dy vendeve do të përfundojë deri në vitin 2027 dhe shtoi se nga sot praktikisht do të nisin projektimin e tij, si dhe se deri në fund të nëntorit Serbia do të vërë në përdorim pajisjen e lartë. hekurudha e shpejtë nga Beogradi në Suboticë.

Ne presim që për tre vjet Hungaria të ndërtojë pjesën e saj të hekurudhës dhe për tre vjet do të kemi një hekurudhë jashtëzakonisht të shpejtë ndërmjet Beogradit, Novi Sad, Suboticës dhe Budapestit. Paralelisht po punohet në pjesën nga Beogradi në Nish dhe do të vazhdojmë deri në Vranjë. Prandaj duam të dëgjojmë zyrtarisht mesazhin nga Shkupi se po shikojnë Korridorin 10 që hekurudha të ndërtohet më tej drejt kufirit me Maqedoninë. Më siguruan se ky është edhe qëllimi i qeverisë së tyre, kështu që do të ndërtojmë një hekurudhë të shpejtë deri në kufi, tha Vuçeviq.

Për katër deri në pesë vjet, siç tregoi ai, Serbia do të përfundojë pjesën e saj të punës, duke përfshirë një pjesë më të ngadaltë prej 20 kilometrash të hekurudhës në pjesën e Grykës së Gërdelicës.

Kryeministri Mickoski, nga ana tjetër, tha se nuk sheh arsye pse interkonektori nuk do të ndërtohet deri në vitin 2027 dhe shtoi se është i bindur se kjo që po fillohet sot do të përfundojë me sukses.

Ne duhet të kemi një objektiv dhe ta arrijmë atë qëllim. Kështu që nuk shoh asnjë arsye pse interkonektori nuk do të jetë gati deri në vitin 2027. Me Memorandumin e sotëm të Bashkëpunimit në fushën e energjisë, minierave dhe burimeve minerale, të dyja qeveritë janë zotuar se do të jetë prioritet, veçanërisht për ne. Ndërlidhësi i gazit duhet të jetë gjithashtu një prioritet për Evropën Qendrore, pasi do të ofrojë një opsion për 12 miliardë metër kub normal gaz natyror që nuk janë në dispozicion tani. Kjo do të zvogëlojë varësinë nga gazi rus, duke marrë parasysh se në Ukrainë, të gjitha kontratat për transitin e gazit rus skadojnë ose do të skadojnë deri në fund të vitit dhe nuk dihet se cili do të jetë fati i ardhshëm, kështu që e vetmja opsioni për Evropën Qendrore mbetet Rrjedha e Jugut. Prandaj ndërlidhësi i gazit është prioriteti kryesor për ne si dy vende. Për ne si shtet është prioritet që fillimisht të përfundojë interkonektori me Greqinë, e më pas me Serbinë, thekson Mickoski.

Në pjesën e hekurudhës së shpejtë, ai theksoi se vendi duhet të bëjë detyrat e shtëpisë – të vendosë nëse do të ndjekë rrugën ekzistuese apo do të ndërtojë një të re.

Ne kemi një koncept për të hyrë në një proces financimi, projektimi, inxhinieri, ndërtimi dhe transferimi. Tani po mundohemi ta mbyllim financiarisht atë projekt, dhe jo vetëm teknikisht sepse nuk kemi mundësi në Buxhet ta financojmë në vitet në vijim. Mendoj se do ta mbyllim me sukses dhe pasi të përcaktojmë prioritetin, ndoshta do të jetë temë e një prej takimeve të radhës me kolegun serb. Në këtë mënyrë, me mbështetjen e Greqisë, Hungarisë, Austrisë dhe Sllovakisë, do të mund të sigurojmë mjete për realizimin e këtij korridori, i cili është shtylla kurrizore e kësaj pjese të Evropës, thekson Mickoski.

Si opsion në takimin e sotëm në Shkup mes dy kryeministrave u tregua lidhja e gazsjellësit që e kemi me fqinjin jugor dhe atë verior, për të cilin kryeministri Vuçeviq tha se do të konsiderohet si opsion nga pala serbe.