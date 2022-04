Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, sot ka mbajtur konferencë të rregullt me ​​ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së, ku mori pjesë edhe zëvendës shefi i misionit të BE-së në vendin tonë, Julian Vassalo.

Në takim, kryeministri Kovaçevski trajtoi çështjet më të rëndësishme të procesit integrues evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kontekst të krizës aktuale të sigurisë me luftën në Ukrainë.

“Ne po kalojmë kohë dramatike për shkak të situatës tragjike në Ukrainë dhe agresionit të Rusisë kundër një vendi tjetër evropian që ka shkaktuar një numër të madh vdekjesh, mjerimi dhe dhimbje për qytetarët e saj. Mendimet tona sot janë me miqtë tanë ukrainas, të cilët meritojnë vëmendjen, mbështetjen dhe angazhimin tonë më të madh”, tha Kovaçevski.

Ajo që po demonstron BE është një përfundim i përbashkët: unitet vlerash, unitet qëllimi dhe unitet veprimi.

Maqedonia e Veriut është në të njëjtën linjë të politikës së jashtme me BE-në, veçanërisht në fushën e sanksioneve dhe pjesëmarrjes në ndihma humanitare. Maqedonia e Veriut, si një vend kandidat i besueshëm, u bashkua dhe ndau përgjegjësinë e saj 100% duke u përafruar me politikat e BE-së në përgjigje të agresionit ushtarak rus.

Kryeministri tha se për Maqedoninë e Veriut, procesi i vonuar i integrimit në BE është një burim i cenueshmërisë sistematike, efektet e të cilit përhapen në të gjithë rajonin dhe aktorët keqdashës e shfrytëzojnë lehtësisht dhe me shkathtësi. Prandaj, shton ai, është e domosdoshme që të zhvillohen konferencat e para ndërqeveritare dhe të fillojnë negociatat e anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë tani, gjatë presidencës franceze me BE-në