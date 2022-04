Ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Mile Janakieski sot në aktgjykimin për rastin “Toplik” është dënuar me tre vite e gjashtë muaj burg.

Tome Gjurçilov u dënua me tre vjet burg, ndërsa të akuzuarit e tjerë Dimitar Dimovski, Marica Taseva, Dimitar Gaçev dhe Vesa Tomçevska janë dënuar me dy vite burg me kusht.

“Të akuzuarit janë të obliguar edhe ta kompensojnë dëmin e shkaktuar”, tha gjyqtari Osman Shabani.

Rasti i hapur nga ish-PSP-ja ka të bëjë me shitjen e tokës ndërtimore për ndërtimin e vendbanimit “Sonçev Grad” në Sopisht