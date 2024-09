Kryeministri i Serbisë Millosh Vuçeviq mbrëmë në Beograd priti dhe zhvilloi bisedime me delegacionin maqedonas të udhëhequr nga zëvendëskryetari dhe ministri për marrëdhënie me komunitetet Ivan Stoilkoviq, zëvendëskryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolloski dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski.

Në takim u bisedua për bashkëpunimin politik dhe ekonomik mes dy vendeve, si dhe tema të Ballkanit të Hapur dhe lidhjes hekurudhore Beograd-Shkup me tren të shpejtë.

Më jep kënaqësi të madhe që vizita e sotme e punës së kryetarit të Qeverisë së Republikës së Serbisë, Millosh Vuçeviq, përveç që pasqyroi nivelin e marrëdhënieve të shkëlqyera dypalëshe ndërmjet shteteve maqedonase dhe serbe, ishte edhe një mundësi e shkëlqyer për të përcaktuar lidhjen e ardhshme të përbashkët. hapat dhe aktivitetet. Në fokus të bisedimeve ishte mundësia e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së ekonomisë maqedonase gjatë zbatimit të EXPO 2027, si dhe iniciativa për mbajtjen e takimeve ndërqeveritare ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe Serbisë, të cilat duhet të gjurmojnë mundësi të reja për përmirësimin e bashkëpunimit dypalësh, si si dhe mundësi për bashkëpunim të përbashkët me tregjet e treta. Me kryeministrin Vuçeviq biseduam edhe për intensifikimin dhe promovimin e aktiviteteve lidhur me procesin e Ballkanit të Hapur.Jemi dakord që duke intensifikuar bashkëpunimin ekonomik, ne kontribuojmë për paqen dhe stabilitetin rajonal. Në kuadër të këtij takimi pune, i cili është edhe përgatitje për vizitën e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Serbisë, Vuçeviq, me ftesë të kryetarit të Qeverisë së Maqedonisë, Hristijan Mickoski, e planifikuar për në fund të shtatorit, disa Janë planifikuar më shumë takime pune, të cilat besoj se do të jenë produktive sa takimet e sotme dhe mbi të gjitha do të kontribuojnë në thellimin e marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve, tha zëvendëskryeministri Stoilkoviq në konferencën për shtyp.

Ai foli edhe për ndërtimin e korridorit 10 ndërmjet Beogradit dhe Shkupit.

Meqë gjatë kësaj jave po përfundon tenderi në hekurudhat e Maqedonisë, ne do të mund ta realizojmë atë që kemi premtuar, që më në fund do të fillojë të funksionojë lokomotivat dhe do të funksionojë Korridori 10. Ky korridor në hekurudhat e Maqedonisë ka kohë që është në gjendje të keqe, por qeveria e re dhe ministri Nikollovski po i kushtojnë më shumë vëmendje këtij korridori se sa korridoreve të tjera, dhe Maqedonia synon të bashkohet me ndërtimin e hekurudhës së shpejtë. periudhë që do të zgjasë 5-6 vitet e ardhshme për të lidhur Selanikun nëpërmjet Shkupit dhe Nishit, Beogradit, Budapestit dhe Austrisë, tha Stoilkoviq.

Kryeministri serb Millosh Vuçeviq theksoi se të dy vendet kanë shumë gjëra të përbashkëta, se nuk ka çështje të hapura mes dy vendeve dhe se na takon ne t’i përmirësojmë këto marrëdhënie, të punojmë për forcimin e Ballkanit Perëndimor dhe hyrjen në BE, për të mos mbetur “apendiks” dhe i harruar në këtë ndarje gjeopolitike.

Vuçeviq beson se ne duhet të vlerësohemi sipas të gjitha reformave dhe përkujtoi se Maqedonia ka pasur reforma të vështira, gjë që duhet vlerësuar.

Duhet të krijojmë një komision të përzier për bashkëpunim ekonomik. Kam biseduar me ministrin Momiroviq për ta përshpejtuar, nënshkrimi i memorandumit për interkonektorin për furnizim me gaz nuk është në pritje, Serbia dëshiron të diversifikojë burimet e energjisë. Duhet të punohet edhe në një softuer unik që njerëzit të mos ngecin në pikat kufitare, që të mos ketë bllokime. Ne jemi të interesuar për bashkëpunim për atë që është Ballkani i Hapur, do të kemi të reja për CEFTA-n dhe më e rëndësishmja është ruajtja e paqes në Ballkanin Perëndimor, të gjithë kemi nevojë për këtë, tha Vuçeviq.

Kryeministri serb ka uruar edhe një herë Qeverinë e re të Maqedonisë, duke theksuar se ajo do të jetë e denjë për përgjegjësi para qytetarëve. Ai theksoi se nuk i kujtohet një serb të jetë anëtar i qeverisë maqedonase.

Prandaj i jemi mirënjohës kryeministrit të Maqedonisë Mickoski dhe e presim në Beograd. Jam i lumtur për vazhdimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, tha Vuçeviq.