Zëvendëskryeministri dhe ministri i marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve Ivan Stoilkovic, zëvendës presidenti dhe ministri i transportit Aleksandar Nikollovski dhe ministri i Punëve të Jashtme Timco Mucunski takuan sot në Beograd kryetaren e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabiq dhe ministrin Tomislav. Momiroviq, njoftoi korrespondenti i MIA-s nga Beogradi.

Në takim u diskutua për mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore, duke u mbështetur në historinë e përbashkët dhe lidhjet e ngushta kulturore. Theks i veçantë u vu në bashkëpunimin parlamentar, me kënaqësi reciproke që në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë u themelua grupi parlamentar për miqësi me Serbinë. Kjo nismë do të forcojë edhe më tej marrëdhëniet politike dhe diplomatike, duke ofruar mundësi të reja për përmirësimin e dialogut dypalësh, thuhet në komunikatën për media pas takimit.

Brnabiq theksoi rëndësinë e Maqedonisë si partner ekonomik i Serbisë, si në fushën e tregtisë së jashtme ashtu edhe në bashkëpunimin investues, si dhe u diskutua për Protokollin e nënshkruar në Shkup, i cili mundëson krijimin e një tregu të lirë të punës në kuadër të Ballkanit të Hapur. nismë, e cila do të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe zgjidhjen e problemit të mungesës së fuqisë punëtore”.

Zëvendëskryeministri Stoilkoviq shprehu gjithashtu kënaqësinë e tij për forcimin e bashkëpunimit dhe theksoi se lidhjet e forta dhe të vazhdueshme ndërmjet dy popujve paraqesin bazë solide për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në të gjitha nivelet. Ai shtoi se do të punojnë në mënyrë aktive për të marrë pjesë në ngjarjen e ardhshme të ekspozitës botërore EXPO 2027, që do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm për përmirësimin e marrëdhënieve të ndërsjella dhe promovimin e rajonit, thuhet në njoftim.

Në fund të takimit u konstatua se të dyja palët do të fokusohen në realizimin e projekteve dhe iniciativave specifike, me qëllim të integrimit të mëtutjeshëm dhe përmirësimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë, që do të kontribuojnë në stabilitetin dhe prosperitetin rajonal.

Pas takimit me Bërnabiqin, delegacioni maqedonas i kryesuar nga zëvendëskryeministri Stoilkoviq pati një takim edhe me ministrin e Tregtisë së Brendshme dhe të Jashtme Tomislav Momiroviq, në të cilin u konstatua se nuk ka çështje të hapura mes dy vendeve dhe se fokusi duhet të jetë në ekonomi.

Nga ana e Qeverisë së Serbisë u theksua edhe një herë përkrahja për pjesëmarrjen e Maqedonisë në EXPO 2027. Gjithashtu, ministri Momiroviq inicioi nevojën për një takim të odave ekonomike të dy vendeve si prioritet në të ardhmen e afërt. u konfirmua edhe nga ne.