Në Parlamentin Evropian në Strasburg vazhdon me punë Takimi i 20-të i Komitetit të përzier parlamentar – Republika e Maqedonisë së Veriut dhe BE-së (Komiteti parlamentar për stabilizim dhe asocim), i cili për herë të parë mbahet pasi Maqedonia e Veriut i filloi negociatat për anëtarësim në BE. Përfaqësuesit e institucioneve evropiane, eurodeputetët dhe deputetët maqedonas insistuan në faktin se ka filluar fazë e re në marrëdhëniet midis BE-së dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa vendi duhet të mbetet i përkushtuar ndaj reformave dhe nevojitet konsensus për proceset euroatlantike, njoftoi AIM.

Deputetët e vendit dhe eurodeputetët ë seancën e dytë të 20-të të Komitetit të përzier parlamentar – BE-ja dhe Maqedonia e Veriut do të debatojnë për mjedisin dhe energjinë, marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe bashkëpunimin rajonal, një raport për dialogun Zhan Mone, në mënyrë që rekomandimet përfundimisht të miratohen. Dje shkëmbyen mendime për shtetin e së drejtës, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe për shoqërinë civile dhe mediat.

Eurodeputeti Andreas Shider në fjalimin e tij hyrës theksoi se besueshmëria e BE-së u konfirmua me fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe se angazhimi dhe përkushtimi për integrimin evropian të vendit u materializua me meritë, por tani që dialogu më i rëndësishëm partiak. dhe konsensusit ndërpartiak, i cili mund të avancohet në kuadër të aktiviteteve të Dialogut Zhan Mone.

Mikela Matuela, ushtruese e detyrës së drejtorit për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme për Negociatat e Fqinjësisë dhe Zgjerimit të Unionit tha para deputetëve të të dy parlamenteve se “me fillimin e negociatave, marrëdhëniet ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe BE-së hyjnë në një fazë të re dhe procesi i shqyrtimit nuk është vetëm teknik, por proces i transformimit”.

Raportuesi i përhershëm për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, Ilhan Qyuçuk, theksoi se “procesi i negociatave është në duar të sigurta dhe se Maqedonia e Veriut meriton të gjitha lavdërimet për përkushtimin e saj për integrimin evropian, bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.”

Zëvendëskryeministri përgjegjës për Çështjet Evropiane, Bojan Mariçiq, në fjalimin e tij theksoi se “Parlamenti do të jetë partner kyç në anëtarësimin në Bashkimin Evropian, nga i cili do të varet dinamika e rrjedhës së negociatave, veçanërisht nga roli dhe roli dhe veprimtarinë e organeve të tij – Komisionit për Çështje Evropiane dhe Këshillit kombëtar për Eurointegrime”.

“Shtatëmbëdhjetë vite Maqedonia e Veriut e ka pritur fillimin e negociatave me Unionin, tani duhet të ketë një konsensus kombëtar dhe do të përcaktojmë mekanizmat që të gjithë deputetët të përfshihen në proces. Duhet të përfitojmë nga ky moment historik për të përmbushur qëllimin strategjik që Maqedonia e Veriut të jetë anëtare e BE-së”, tha Mariçiq para anëtarëve të Komisionit të përzier parlamentar midis Maqedonisë së Veriut dhe BE-së, theksoi zëvendëskryeministri Mariçiq.

Eurodeputetët dhe deputetët maqedonas pritet në fund të takimit të miratojnë rekomandime të përbashkëta të propozuara nga bashkëkryetarët e KPP-së, Sonja Mirakovsa dhe Andreas Shider.

Qëllimi bazë i KPP-së është rishikimi i të gjitha aspekteve të marrëdhënieve midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe BE-së, veçanërisht implementimi i Marrëveshjes për stabilizim dhe asocim. Komiteti formalisht kontribuon në ngritjen e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit të Kuvendit me Parlamentin Evropian në nivel më të lartë, por roli i tij në Marrëveshje i imponon detyrim për Këshillin e BE-së, Komisionin Evropian dhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. për pjesëmarrjen e tyre të plotë në punën e saj dhe informimin e rregullt të çdo takimi të KPP-së për shkallën e zbatimit të Marrëveshjes.