Tren qyteti, tramvaj dhe autobusë elektrikë ekologjikë! Për të zgjidhur trafikun dhe për të zvogëluar ndotjen! Këto janë tre projekte të mëdha, do të thoja historike, të cilat do t’i zbatojmë të koordinuara nga kryeministri Hristijan Mickoski dhe në bashkëpunim me kryetarin e ri të Shkupit Orce Gjorgjievski, zbulon zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski, pas shpalljes së sotme të kandidatit për kryetar bashkie të kryeqytetit nga VMRO-DPMNE.

E njoh Orcen me dekada. Ai ishte gjithashtu menaxher i fushatës në Njësinë Zgjedhore 4 në vitin 2020 kur unë pata nderin të isha bartës i tij.

Orce është një karakter i fortë dhe një luftëtar i madh. Ai do të fitojë dhe do të jetë një kryetar bashkie i shkëlqyer!, thotë Nikolloski.