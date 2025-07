Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, njoftoi se do të hapen terminale shërbimesh, ku qytetarët do të kenë qasje në shërbimet bazë, si dhe ligj për qasjen e personave me aftësi të kufizuara në faqet e internetit dhe aplikacionet mobile të institucioneve.

Andonovski tha se brenda një viti, ka 120 shërbime të reja digjitale dhe se me këtë turmat në sportele janë zvogëluar.

“Numri po rritet nga 1,000 në 6,000 transaksione në muaj, dhe kjo tregon qartë se njerëzit përdorin shërbime elektronike shumë më tepër sesa i kanë përdorur në të kaluarën. Në të njëjtën kohë, mund të vërej se turmat në sportele, të paktën në Drejtorinë e librave amë, nuk janë asgjë në krahasim me atë që ishin vitin e kaluar. Detyra jonë është të transferojmë të gjitha shërbimet nga kjo zyrë, siç janë dasmat, regjistrimi i të porsalindurve, madje edhe caktimi i dasmave, në portalin kombëtar uslugi.gov.mk. Në programin e partisë kemi premtuar se një nga shërbimet e para që do të jetë i madh dhe i digjitalizuar është regjistrimi i një të porsalinduri dhe deri në fund të vitit do ta zgjidhim atë”, tha Andonovski.

Ministri theksoi se po punohet për një aplikacion qeveritar që do të jetë aplikacion për të gjithë qytetarët, në të cilin do të ketë qasje në të gjitha shërbimet e ofruara nga portali kombëtar.

“Me aplikacionin, kemi idenë ta shkarkojmë atë në telefonat e njerëzve dhe praktikisht të kemi mundësinë të përdorim këto mjete digjitale, versionin elektronik të kartës së identitetit dhe patentës së shoferit dhe shërbimet elektronike. Vendimi për të pasur një aplikacion është me qëllim që të tërhiqen të gjitha shërbimet nga kujdesi shëndetësor, shërbimet administrative dhe të tjera në atë aplikacion”, njoftoi Andonovski.