Paralajmërime dhe konsultime për masa dhe ndihmë në përballjen me pasojat nga kriza energjetike dhe nevojën për furnizim me burime energjetike, e shënuan edhe ditën e djeshme. Konkluzioni i seancës së djeshme të Këshillit Ekonomik të qeverisë është se situata energjetike është stabile dhe javën e ardhshme qeveria do të marrë masa për kategoritë më të cenueshme të qytetarëve dhe kompanive. Është dërguar edhe apel për sjellje të përgjegjshme ndaj kompanive energjetike. Në Këshillin Ekonomik, odat dhe sindikatat përsëritën kërkesat e tyre dhe ekspertë, profesorë universiteti dhe akademikë paraqitën pikëpamjet dhe këshillat e tyre.

Ndërkohë, vazhdoi komunikimi mes LSDM-së dhe OBRM-PDUKM-së për propozimet e partisë opozitare, por edhe për akuzat e ndërsjella për bllokimin e ligjeve që duhet të veprohet në kushtet e krizës së shpallur në energjetikë.

Në takimin e Këshillit Ekonomik u shqyrtuan të gjitha opsionet për furnizim me energji elektrike nga prodhimi vendas, si dhe modalitetet për mbështetjen e ekonomisë dhe qytetarëve që kanë nevojë.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski në seancë theksoi se përmes Bankës Zhvillimore merren masa për t’u ndihmuar kompanive, e cila do të sigurojë likuiditet për kompanitë dhe tejkalim më të lehtë të krizës në muajt në vijim.

Sipas ministrit të Financave Fatmir Besimi, buxheti nuk do të ketë probleme me likuiditet edhe përkundër krizës ekonomike, dhe komuniteti i biznesit mund të jetë i qetë, por edhe i gatshëm për punë të përgjegjshme.

Guvernatorja e Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska, megjithatë, theksoi se me kohë janë vërejtur implikimet makroekonomike të krizës energjetike dhe se janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për kontrollin e inflacionit dhe ruajtjen e kursit stabil të denarit. Gjithashtu tregohet se stabiliteti financiar dhe likuiditeti i bankave sigurohet edhe në kohë krize.

Kryetari i Lidhjes së Odave Ekonomike (LOE) Trajan Angeloski informoi se është biseduar se si të bëhen kombinime të caktuara me përfshirjen e TE-TO dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë, për të marrë një çmim prej 300 eurosh që shteti në një farë mënyre do ta bënte. ofertë për sektorin real dhe do të jetë fiks.