Një sondazh i ri ka zbuluar qytetet më të mira për të jetuar beqarët, bazuar në faktorë të tillë si kostoja e një takimi, çmimi i qirasë dhe shpejtësia e internetit në zonë.

Kur je i ri dhe i lirë, të udhëtosh nëpër botë është një nga aventurat më emocionuese që mund të nisësh. Por cilat janë qytetet më të mira për të jetuar dhe punuar si i ri dhe beqar? Një sondazh i ri nga Compare the Market Australia zbulon destinacionet më të mira, duke analizuar, ndër të tjera, koston e takimeve sipas qytetit, vendet e punës në dispozicion dhe çmimet e qirave në mbarë botën.

Në mënyrë të veçantë, hulumtimi i ri shqyrtoi shtatë faktorë specifikë dhe renditi 50 qytetet më të mira në botë, nga më i larti tek më i ulëti, bazuar në rezultatin e tyre të përgjithshëm.

Faktorët e përdorur janë si më poshtë:

Kostoja e një takimi

Kostoja totale e 2 biletave të filmit, 1 shishe verë, një udhëtim me taksi 5 km dhe një vakt me tre pjata për dy në një restorant me çmim mesatar, për çdo qytet.

Kostoja e një birre

Kostoja e 1 birre ne restorant, per cdo qytet.

Numri i restoranteve/bareve

Numri i restoranteve/bareve të listuara në TripAdvisor, për çdo qytet

Numri i atraksioneve/gjërave që mund të bëni

Numri i atraksioneve/gjërave të listuara në TripAdvisor, për çdo qytet.

Shkalla e papunësisë

Shkalla e papunësisë së vendit në të cilin ndodhet çdo qytet.

Shpejtësia e internetit

Çmimet e qirave

Qiraja mesatare në muaj, për një apartament në çdo qytet.

Qytetet më të mira për të jetuar si beqar

Pra, nga 50 qytetet e ekzaminuara, Tokio kryeson listën, me Bangkok dhe Budapest që përfundojnë tre të parat. Athina renditet e 22-ta në Europë dhe e 37-ta në mbarë botën

Dhjetë të parat plotësohen me radhë nga Praga, Seuli, Nju Delhi , Lisbona, Sofja, Varshava dhe Kuala Lumpuri. Në Stamboll kostoja e një takimi është 36,62 €. Në Bratislavë, respektivisht, një takim do të kushtojë 69,58 €, në Berlin 87,68 €, në Riga 72,89 €, në Amsterdam 115,08 € dhe në Paris 96,71 €.

Qytetet më të mira për të lëvizur në telekomunikacion dhe qiratë më të ulëta nëse jeni beqar

Kur bëhet fjalë për të punuar nga shtëpia jashtë vendit, shpejtësia e shpejtë e internetit është thelbësore për produktivitet optimal. Për ata që e bëjnë teknologjinë një komponent kyç të punës së tyre, Kopenhaga në Danimarkë ka shpejtësinë më të shpejtë në 123.96 Mbps, e ndjekur nga Cyrihu dhe Stokholmi. Së fundi, nëse doni të jetoni diku ku qiraja është e përballueshme, Sofja, Bullgari i përshtatet në mënyrë të përkryer këtij përshkrimi, me një qira mesatare mujore prej vetëm 310 dollarë.

10 vendet më të mira për femrat beqare

Sipas një studimi tjetër nga Compare the market Australia, Islanda është shpallur vendi më i mirë për beqaret. Si një nga vendet më të sigurta në listë, Islanda ka një indeks sigurie prej 76.59 nga 100. Kostoja mesatare e një apartamenti në Islandë është një nga më të lartat në listë, me 1642 dollarë. Sidoqoftë, potenciali i fitimit është po aq i lartë, me pagën mesatare në Islandë që qëndron në 84,636 dollarë në vit.