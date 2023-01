Në vitin 2023, këto dy shenja do të gjejnë lumturi. Në veçanti, ata do të marrin gjithçka që u është privuar në vitet e mëparshme.Menuja përfshin dashuri, para, lumturi personale, por edhe vetëbesim të madh. Jeta e tyre do të ndryshojë dhe ata kanë çdo arsye për të qenë të lumtur për këtë! Jupiteri në vitin e ri do t’u sjellë atyre “dhurata” dhe zhvillime në jetën e tyre personale dhe duke qenë se po flasim për Jupiterin i cili ka tendencë të shtojë gjithçka, gëzimet do të jenë të shumta dhe lajmet e mira, edhe më shumë!

DASHI

Jupiteri tashmë ka hyrë në shenjën tuaj dhe padyshim që po filloni të ndiheni shumë më mirë. Keni marrë frymë dhe diçka na tregon se pushimet që keni kaluar këtë vit kanë qenë shumë, shumë më të mira se vitet e kaluara. Për sa kohë që e keni “mbi” ju, do shkëlqeni, do keni vetëbesim, do ndiheni ndryshe dhe madje do ndjeni se fati po ju troket në derë. Por gjërat e mira nuk ndalen këtu për ju. Sapo Jupiteri të zhvendoset në Dem, që për ju është shtëpia juaj e dytë, do të shihni portofolin tuaj duke u mbushur. Do ju sjellë shumë mundësi në financat dhe do ndiheni… shpenzues i madh, thjesht sepse do keni para për të shpenzuar. Dhe do t’ju sjellë dashuri. Në pjesën seksuale do të jeni mirë dhe vetëbesimi juaj do të ngrihet në qiell!

DEMI

Jupiteri do të hyjë në shenjën tuaj në maj dhe do të qëndrojë atje për të gjithë vitin 2023! Gëzime dhe festime! Hapni pak shampanjë dhe tapetin e kuq! Sepse me kaq dhurata që do t’ju sjellë, edhe ju duhet ta mirëprisni si “mbret”. Do të sjellë një buzëqeshje në fytyrën tuaj. Do t’ju japë shumë frymëmarrje. Keni vuajtur shumë, si nga Urani, ashtu edhe nga Saturni, dhe Jupiteri vjen në vitin 2023 për t’ju shëruar plagët dhe për t’ju treguar se si është jeta, kur ka diell të vazhdueshëm. Do t’ju bëjë të shkëlqeni, të jeni të sigurt. Do shikoheni në pasqyrë dhe të mos e njohësh veten me kaq shumë përmirësim. Do të keni favore në shumë fusha, por sidomos në gjithçka që ka të bëjë me veten tuaj. Përfitoni nga Jupiteri derisa e keni atë dhe merrni aq sa mund t’ju japë. Bëni përmirësime në jetën tuaj, por edhe në psikologjinë tuaj dhe gjithçka do të jetë mirë!