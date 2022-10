Maqedoni

Bekteshi: Masat e reja anti-krizë do të fokusohen tek qytetarët dhe kompanitë që prodhojnë ushqime bazë

Ministria e Ekonomisë ka filluar komunikimin me kompanitë e huaja të cilat OBRM-PDUKM i ofroi, me qëllim që pushteti të mund të sigurojë gaz dhe lëndë tjera të nevojshme për prodhim të energjisë elektrike me çmim më të lirë. Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, ka deklaruar për...