Duket sikur ka kaluar pak kohë që nga momenti kur u bëmë të njëjtat pyetje yjeve. A do të jetë një vit me fat? A do të gjejmë më në fund një punë, dashuri apo thjesht dëshirën për qetësi? Padyshim që do të jetë një vit ndryshimesh. Për disa shenja të zodiakut nuk do të jetë pozitiv, për të tjerat do të përfaqësojë pika të vërteta kthese. Pra, le të zbulojmë se cilat janë 3 shenjat më me fat për vitin 2023.

Demi: Do të jetë një vit i papritur për miqtë e Demit, me momente që janë edhe të jashtëzakonshme. Por kini kujdes. Muajt e parë të vitit do të jenë mjaft të vështirë dhe do të vënë në provë shenjën e Demi si nga ana profesionale dhe nga ajo sentimentale. Në muajt në vijim do ta shohim që ai më në fund do të korr përfitimet e punës së tij, të marrë konfirmime dhe surpriza të bukura. Në fund, këmbëngulja e tij do ta bëjë atë të përjetojë tremujorin e fundit të vitit në një mënyrë vërtet të gëzuar. Nëse edhe ju i përkisni kësaj shenje, mos kini frikë të vini në dyshim veten tuaj, të bëni gabime ose të gjykoheni. Këmbëngulni, guxoni, rrezikoni, viti 2023 është viti ideal për të realizuar projektet tuaja dhe për t’i dhënë qetësi më të madhe jetës tuaj, madje edhe në aspektin sentimental.

Shigjetari: Të lindurit e kësaj shenje që në vitin 2023 kanë hedhur themelet që projektet dhe dëshirat e rëndësishme të realizohen, do të shihni realizimin e tyre. Ky është një vit veçanërisht i favorshëm për investime ekonomike, për blerjen e një shtëpie, për fillimin e aktiviteteve të reja. Një vit me fat edhe në dashuri. Kush është vetëm, më në fund do të gjejë personin e duhur me të cilin do të jetojë një marrëdhënie të rëndësishme dhe pozitive. Çiftet do të shohin premtimet të konfirmuara. Dasma ose mbërritja e një foshnjeje nuk përjashtohen.

Akrepi: Viti 2023 do jetë i paharruar për të lindurit nën shenjën e Akrepit. Pas viteve të kaluar duke luftuar në çdo fushë të jetës së tyre, më në fund, një vit që do të jetë më se i kënaqshëm si në aspektin profesional, ashtu dhe atë sentimentale. Sfidat nuk ju trembin dhe ju keni kapërcyer kaq shumë, si vështirësi financiare, zhgënjime dhe hidhërim. Viti që po përfundon do të marr me vete atë re gri dhe të rëndë që ka ngadalësuar garën tuaj, qëllimet e mira dhe impulset tuaja. Viti i ri do të jetë i ndryshëm, por në kushte të caktuara: kënaquni herë pas here për të pushuar ose për t’iu kushtuar vetes tuaj dhe eliminoni nga jeta juaj të gjithë ata njerëz të rremë dhe hipokritë që tashmë i keni njohur, por që vazhdojnë të jenë rreth jush për shkak të lodhjes.