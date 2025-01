Biznesmeni Drin Ahmeti në një intervistë për “Republikën” ka komentuar foton e babait të tij dhe prokurorit për krim të organizuar Islam Abazin Ai konfirmon se e njeh Abazin po aq sa edhe babain e tij, por se kjo është normale sepse Zajasi është i vogël vend dhe të gjithë e njohin njëri-tjetrin ai i njeh të gjithë.

E njoh babanë e Islam Abazit, profesor Asan Abazin. Është mësues historie në gjimnazin e Zajasit, ka qenë profesor, tani është në pension. Unë e njoh babanë e tij. Zajasi është një vend i vogël, ndoshta 4000 njerëz jetojnë atje. Ndoshta 4 ose 5 mijë veta, mos ma merrni fjalën. Numri i banorëve të përhershëm është ndoshta edhe më i ulët. Mos ma merr fjalën për këtë. Ne të gjithë e njohim njëri-tjetrin atje. Të gjithë e dimë për njëri-tjetrin. Dhe nuk mendoj se zoti Abazi si prokuror është i përfshirë drejtpërdrejt në ndonjë rast timin. Por, për më tepër, nuk e kam takuar zotin Abazi që nga fillimi i hetimeve. As babai im dhe askush nga familja ime e ngushtë nuk e ka takuar, me sa di unë. Pra, të gjithë e njohim njëri-tjetrin, jemi një vend i vogël. Kushdo që të jetë burri, e gjeni lehtësisht në Maqedoni. Ne nuk jemi një vend me 20 milionë banorë.

Jeni mik i familjes së prokurorit Abazi?

Ahmeti: Jo, jo, ishte një ngjarje, sepse babai im, ai është ulur atje, sepse kemi qenë të mbledhur 40 ose 50 veta në atë ngjarje, dhe babai im e do muzikën popullore. Ai kishte ftuar disa këngëtarë atë natë dhe ka video nga ai event. Po festojmë një festë familjare. Pra, po, ai është i njohur për ne, e njoh, e kam takuar ndoshta 4 ose 5 herë në jetën time, por nuk e kam pyetur kurrë asgjë.